El Peugeot 408 se presenta en Bruselas con retoques de diseño, mejoras tecnológicas y un nuevo E-408 eléctrico

Presentado como primicia mundial en el Salón Internacional del Automóvil de Bruselas, el Peugeot 408 apuesta por consolidar una fórmula que ya funcionaba, reforzándola con más tecnología, ajustes de diseño bien medidos y, sobre todo, con una gama mecánica más amplia que culmina con la llegada del Peugeot E-408, la versión 100% eléctrica.

Desde fuera sigue siendo ese fastback de líneas tensas y perfil bajo que se sale de lo habitual en el segmento C. Las proporciones se mantienen, pero hay detalles nuevos que afinan su presencia. El más llamativo está en la zaga, donde por primera vez en un modelo de la marca aparece el nombre Peugeot iluminado, integrado en una franja negra que recorre todo el ancho del coche. En el frontal, el escudo del león también va iluminado.

Exposición del nuevo Peugeot 408 en el Salón de Bruselas / Gregory de Leeuw

La iluminación es uno de los puntos donde sí se aprecia una evolución clara. Los tres “colmillos” característicos de Peugeot se reinterpretan mediante finas tiras LED inclinadas que hacen también de intermitentes dinámicos. Para no romper ese efecto visual, los faros principales se sitúan más abajo y pasan casi desapercibidos cuando están apagados. Según el acabado, el Peugeot 408 equipa tecnología Full LED o Matrix LED.

También hay cambios en el frontal, con una parrilla y un paragolpes rediseñados que juegan más con los volúmenes y con el contraste entre superficies negras mate y brillantes. No transforman el coche, pero sí le da un aspecto algo más robusto. A ello se suman nuevas llantas de 19 pulgadas Adakite en las versiones híbridas y enchufables, y un nuevo color Flare Green exclusivo.

En el interior, el Peugeot i-Cockpit sigue siendo el protagonista, con el volante compacto y la instrumentación digital de 10 pulgadas situada en la línea de visión del conductor. En los acabados superiores, el cuadro incorpora gráficos en 3D que mejoran la lectura. La pantalla central, también de 10 pulgadas y orientada hacia el conductor, se apoya en los i-Toggles personalizables, que permiten acceder de forma rápida a funciones habituales sin distraerse.

Interior del nuevo Peugeot 408 / Peugeot

Donde el Peugeot 408 da un paso más claro es en tecnología y conectividad. El sistema multimedia evoluciona, llegan las actualizaciones remotas y se amplían los servicios conectados, con funciones pensadas para facilitar el día a día y, en el caso de la versión eléctrica, para optimizar el uso del coche.

Y ahí está la principal novedad de esta presentación en Bruselas: la llegada del Peugeot E-408. Por primera vez, el 408 se ofrece como coche 100% eléctrico, con un motor de 213 CV, una batería útil de 58,2 kWh y una autonomía homologada de hasta 456 km WLTP. Admite carga rápida de hasta 120 kW, lo que permite recuperar del 20% al 80% de la batería en alrededor de media hora. Además, incorpora funciones específicas como el preacondicionamiento de la batería, el Plug & Charge, la función V2L o la gestión avanzada de rutas y recarga.

La gama se completa con el híbrido enchufable de 240 CV, capaz de recorrer hasta 85 km en modo eléctrico en uso urbano, y con el híbrido de 145 CV, pensado para quienes buscan eficiencia y suavidad en el día a día, con posibilidad de circular en eléctrico durante buena parte del tiempo en ciudad.

El nuevo Peugeot 408 mantiene una estética muy similar a su predecesor / Gregory de Leeuw

El confort sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Los asientos delanteros cuentan con certificación AGR y pueden incorporar ajustes eléctricos, masaje y calefacción. Detrás, el espacio para las piernas es especialmente generoso, y el maletero ofrece hasta 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros con los respaldos abatidos.

Fabricado en Mulhouse, el Peugeot 408 no pretende reinventarse con esta evolución, sino ampliar su alcance. Mantiene su diseño, refuerza su tecnología y, con la llegada del E-408, se abre a un público que hasta ahora no tenía una opción eléctrica dentro de este modelo.