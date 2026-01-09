Opel presenta en Bruselas el nuevo Astra con hasta 454 km eléctricos y faros Intelli-Lux HD

El nuevo Opel Astra ya es una realidad y ha elegido el Salón del Automóvil de Bruselas para su debut mundial. Lo ha hecho acompañado del Astra Sports Tourer y de una gama renovada de modelos eléctricos que refuerzan la apuesta de la marca alemana por una movilidad accesible y sin emisiones. El compacto alemán se presenta con un diseño actualizado, tecnología de iluminación avanzada y una versión eléctrica que promete hasta 454 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

El nuevo Opel Astra Sports Tourer expuesto en el Salón de Bruselas / Salón de Bruselas

Una de las novedades más visibles del nuevo Astra está en la forma en que utiliza la luz. Estrena los faros Intelli-Lux HD con más de 50.000 elementos para ofrecer una iluminación perfecta sin deslumbrar a otros coches. Una tecnología que ahora se extiende también al Astra Sports Tourer. Pero no solo los faros evolucionan en el apartado de la iluminación, el Opel Blitz y la firma Opel Compass también están retroiluminados.

El interior del Astra apuesta por materiales 100% reciclados en todos los asientos, que además ofrecen de serie la tecnología Intelli-Seat, con un hueco ergonómico central que mejora el confort sin renunciar a la eficiencia de recursos.

Si hablamos de mecánicas, el Astra 2026 mantiene una oferta variada de motorizaciones que va desde los térmicos eficientes hasta un híbrido de 48V, pasando por el híbrido enchufable y la versión 100% eléctrica. Esta última amplía su rango de uso con una autonomía de hasta 454 kilómetros (WLTP). Además, Opel ofrece ocho años de garantía en todos sus modelos eléctricos vendidos en 2026, reforzando la confianza del cliente en este tipo de propulsión.

Escaparate eléctrico

El stand de Opel en Bruselas también sirve como escaparate de su estrategia de electrificación. Junto al Astra, la marca expone modelos clave como el Mokka GSE, el Grandland Electric AWD (primer Opel eléctrico con tracción total) o el Frontera Electric con autonomía extendida.

Stand de Opel en el Salón de Bruselas / Salón de Bruselas

Completa la muestra el prototipo Corsa GSE Vision Gran Turismo, una interpretación digital de alto rendimiento que conecta el mundo virtual con la visión de futuro del segmento urbano. Todo ello sin olvidar al Opel Corsa, que mantiene su liderazgo como el coche pequeño más vendido de Alemania y Reino Unido por quinto año consecutivo.

Otra pieza clave de la estrategia de Opel es el programa “Electric All In”, que seguirá vigente durante 2026. Se trata de una fórmula que simplifica la compra de coches eléctricos, incluyendo servicios esenciales directamente en el precio del vehículo. Así, Opel busca eliminar barreras de entrada y hacer más atractiva la transición a la movilidad cero emisiones.