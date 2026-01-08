¿Qué es el timo de la grúa pirata y cómo podría afectarte este invierno?

Antes del invierno son muchos los conductores que ponen a punto su vehículo para realizar sus viajes sin ningún tipo de susto, pero aún así hay veces en las que quedarse tirado en la carretera es inevitable, por lo que se suele recurrir a la grúa que se tiene contratada con el seguro.

Si este invierno tienes la mala suerte de quedarte tirado con tu coche en cualquier situación y te ves en la obligación de llamar a la grúa te haremos una serie de recomendaciones para que no seas víctima del timo de la grúa pirata, que está cogiendo cada vez más fuerza entre los delincuentes de nuestro país.

Viajar en invierno

Durante las vacaciones de Navidad muchas personas se han desplazado a su segunda residencia para disfrutar de unos días de desconexión. Por ello, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera) que, entre otras funciones, se encargarán de:

Facilitar la movilidad y fluidez del tráfico , así como velar por la Seguridad Vial en las carreteras.

Ayudar a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje.

que pueda surgir en el viaje. Intensificar los controles de velocidad y alcoholemia.

Con motivo de estos viajes y desplazamientos de la población, hay otras muchas personas que tratan de sacar provecho a costa de los demás con algunas estafas, timos o robos. El robo de coches en verano suele ser algo mayor debido a la despreocupación de los conductores, que dejan sus vehículos en zonas que no conocen o distintas al lugar habitual de aparcamiento al estar en su segunda residencia.

También existen algunos métodos a través de los cuales pueden engañarte, como las falsas peticiones de socorro, en las que detienes tu vehículo para ayudar a alguien y te roban el coche o tus pertenencias cuando te descuidas. Pero, sin lugar a dudas, una de las estafas de este invierno es el llamado timo de la grúa pirata.

El timo de la grúa pirata

Este timo consiste básicamente en un método de engaño a través del cual un conductor de grúa se sitúa en puntos estratégicos a la espera de que alguien pare por un problema que sufra su vehículo. Una vez te identifica como víctima, la falsa grúa irá a atenderte y te pedirá un dinero (en el momento) por los servicios prestados, mientras la grúa real con la que has contactado está de camino al lugar donde estás parado. En el peor de los casos, incluso podrían robarte tu vehículo.

Lo más normal es que al tener un seguro contratado para tu coche este servicio de grúa esté incluido, por lo que por lo general nunca te pedirán un dinero extra por los servicios prestados. Si este fuese el caso, debes asegurarte de leer con detalle todos los documentos que vayas a firmar, en los que se vea claramente las condiciones del servicio prestado.

Además, no está de más informarse acerca de los datos de la persona que va a acudir a atenderte, ya que puedes pedirlos al llamar por teléfono, así como su matrícula, para asegurarte de que no te están timando.

Puede parecer una estafa muy básica, pero es más que peligrosa debido a los problemas que están teniendo debido a la revelación de la posición de los vehículos que activan su baliza V16, ya que actualmente hay un mapa en el que se puede encontrar todos los dispositivos que están activados en España en tiempo real.