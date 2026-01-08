El renting cierra el año con una inversión de 8.178 millones de euros en compra de vehículos

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) publicó la semana pasada los datos de las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting, al cierre de 2025, que se cifran en 351.287 unidades, un 4,51% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 336.142 vehículos.

En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registraron un incremento del 12,33%, con 1.364.695 unidades matriculadas en 2025.

El peso del renting en el total de las matriculaciones en 2025 es del 25,74%, mientras que, en 2024, era del 27,67%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,59% del mercado.

Las cifras del último mes del año

En diciembre, se han matriculado en el sector del renting 33.387 automóviles, frente a los 33.597, que se registraron en diciembre de 2024, es decir, un 0,63% menos. De su lado, el mercado total ha caído un 0,53%, con 121.351 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 52,79% del conjunto del canal de empresa, mientras que en diciembre de 2024 suponía el 50,43%.

En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 49,23%, frente al 49,33% que registraba al cierre de 2024.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting en 2025, ha alcanzado los 8.178 millones de euros, un 7,35% más que en 2024, cuando se contabilizó una inversión de 7.618 millones de euros. En diciembre se ha registrado una inversión de 809 millones de euros, un 6,05% más que en diciembre de 2024, cuando se invirtieron 763 millones de euros.

En cuanto a las matriculaciones por tipo de vehículos en el renting, estas han sido las cifras:

Turismos y todoterrenos: 281.593 unidades.

Derivados, furgonetas y pick up: 41.652 unidades.

Vehículos comerciales ligeros: 25.609 unidades.

Vehículos industriales: 2.433 unidades.

Los 5 modelos más matriculados en el ámbito del renting han sido los siguientes:

Citroën Berlingo. Renault Clio. Nissan Qashqai. Peugeot 208. Volkswagen Tiguan.

En 2025 se han matriculado en renting 49.887 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), lo que supone el 14,20% del total de las matriculaciones en renting y un incremento del 67,32% en relación con 2024. Las 243.544 unidades matriculadas de electrificados en el total del mercado representan un 17,85% del total de matriculaciones. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de electrificados es del 20,48%.

Por otro lado, los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) suponen, en 2025, el 51,31% del total de las matriculaciones de renting, mientras que, en 2024, su penetración era del 38,19%. El renting tiene un peso en el total de matriculaciones de vehículos de energías alternativas del 22,88%.