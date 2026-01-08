Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brussels Motor Show

Las novedades que se podrán ver en el salon del automóvil de Bruselas 2026

En esta primera cita del sector del automóvil, que se celebrará entre el 9 y el 18 de enero, se desvelará el ganador del premio Car of the Year 2026

Edición anterior del Brussels Motor Show

Edición anterior del Brussels Motor Show / Autosalon.be

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Desde este viernes hasta el próximo 18 de enero los fabricantes de automóviles se dan cita en el Salón de Bruselas, el primer evento internacional del sector de la automoción de este 2026.

Además de ser el lugar en el que se desvele el coche ganador del premio Car of the Year 2026, el Brussels Expo acogerá también las novedades e innovaciones de unos setenta fabricantes de automóviles y motocicletas.

Novedades y concepts

Estarán presentes todas las marcas del grupo Stellantis. Citroën mostrará su ya visto Citroën ELO, un concepto rompedor, así como el C5 Aircross, candidato a Car of the Year. Fiat enseñará su Qubo L y el Professional Tris, un eléctrico de tres ruedas pensado para el reparto de última milla, además de llevar también el candidato Grande Panda.

Interior del Citroën ELO

Interior del Citroën ELO / Citroën

Peugeot aprovechará la cita para celebrar el estreno mundial del 408, su nuevo fastback; mientras que Alfa Romeo expondrá el nuevo Tonale. Jeep llevará a Bruselas el Avenger Black Edition y hará debutar al nuevo Compass 4xe, así como el nuevo Wagoneer S para el mercado europeo. El nuevo Opel Astra será el protagonista de la marca del blitz, junto con su prototipo Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo / Opel

DS Automobiles enseñará sus nuevos nº4 y nº8, además de acercar a los asistentes su monoplaza DS E-Tense FE25 de la Fórmula E.

Gran presencia eléctrica

Kia estará presente en Bruselas con varios de los componentes de su gama eléctrica, como la versión GT del EV3, así como la versión deportiva del EV4, finalista del The Car Of The Year (y que hemos podido probar), con 400 CV de tracción total con una batería de 81,4 kWh. El protagonista de la marca coreana será, sin duda, el esperado Kia EV2.

Kia EV4 GT

Kia EV4 GT / .

Otra marca coreana que estará presente será Hyundai, con una gran ofensiva eléctrica con los Ioniq 6 e Ioniq 6 N y su nuevo concepto, Insteroid, a la cabeza.

Hyundai INSTEROID

Hyundai INSTEROID / Hyundai

El Bussels Motor Show también contará con la participación de una de las novedades que más han llamado la atención para este 2026, el nuevo Renault Twingo E-Tech. Nissan también aprovechará la cita para enseñar sus últimas novedades eléctricas, el Leaf y el Micra, además del Silence S04.

También prémium

No faltarán en esta cita marcas de lujo como Lotus, que enseñará el Emeya, así como el Evija, un hypercar eléctrico, Eletre, un hyperSUV 100% eléctrico y el Lotus Emira. Por su parte, Maserati celebrá sus cien años de historia con modelos como el MC20 Cielo, el GranCabrio y el Grecale Folgore 100% eléctrico y la edición especial Grecale Lumina Blu.

Mercedes Benz presentará su nuevo GLB para este 2026 y por primera vez acudirá a esta cita la marca china Xpeng con su G9 y su P7+.

