Geely se consolida como uno de los protagonistas de la industria automotriz con un crecimiento del 39%

2025 ha sido el año de la consolidación para Geely. Con 3.024.567 vehículos vendidos y un crecimiento interanual del 39%, el gigante automotriz chino se ha fortalecido y se posiciona como el segundo mayor fabricante privado de China, solamente por detrás de BYD.

Entre la cartera de marcas de Geely están Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Proton, Farizon y Smart, esta última compartida al 50% con Mercedes-Benz AG. En 2025, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables vendidos por la empresa de automóviles china, crecieron un 90%, alcanzando las 1,687 millones de unidades.

Geely no depende solamente de su mercado en China, ya que el gigante automotriz, con una expansión internacional sostenida, alcanzó las más de 420.000 unidades vendidas fuera de su mercado. Geely avanza con una propuesta más diversificada, apoyada en alianzas estratégicas, control tecnológico y una clara orientación hacia la electrificación.

Geely Coolray, uno de los modelos de Geely / Geely

Aunque BYD mantiene el liderato en volumen total, Geely sigue trabajando a lo suyo y su objetivo en 2026 es llegar hasta las 3,45 millones de unidades y más de 2,2 millones de vehículos electrificados.

Geely llegará a España en 2026 con su marca principal

El gigante automotriz chino espera llegar al mercado español con su marca principal en 2026, ofreciendo vehículos electrificados. Aunque Geely ya está en nuestro país con Volvo o Polestar de manera indirecta, su entrada directa como marca propia se planea para este año, incluyendo también una expansión a varios países europeos, como Alemania o Francia.

Geely ya vende en Reino Unido el EX5, y se espera que sea el modelo que llegue a Europa. Este SUV con un motor eléctrico de 160 kW (215 CV), estará disponible con dos baterías que darán 49,52 kWh con 440 kilómetros de autonomía o 60,22 kWh y 530 kilómetros de autonomía.

Geely EX5 / Geely

Volvo, uno de los agentes más importantes de Geely

El gigante automotriz chino adquirió en 2010 Volvo. La firma de automóviles con sede en Suecia, es una de las marcas principales en manos de Geely, con 710.042 vehículos vendidos en todo el mundo en 2025.

En España, Geely vendió el año 2025, 18.485 vehículos, sumando los 15.173 de Volvo (disminuyen un 16,53% con respecto al año 2024), los 842 de Polestar (aumentan un 17,93%), 618 de Smart (disminuyen un 37,89%), 10 de Lotus (aumentan un 11,11%) y los 1.842 de Lynk & Co que aumentan en un 48,67% con respecto a datos del año 2024.