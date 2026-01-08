El coche de segunda mano sigue triunfando: en 2025 se vendieron más de dos millones de turismos usados

Las ventas de vehículos de segunda mano (turismos y comerciales ligeros) creció un 4,3% el pasado año respecto a 2024, en total 2.589.154 unidades. Las transferencias de turismos usados suman el pasado año los 2.218.824 coches, con un incremento del 4,2% en el año, y 370.330 comerciales ligeros, cuyas ventas suben el 4,7%.

Durante el último mes del año se han comprado 251.516 vehículos de segunda mano; un 2% más que en el mismo mes de 2024. De ellos, 217.332 han sido turismos, que aumentan el 2,1% respecto a diciembre de 2024, y 34.184 furgonetas, con un incremento de las compras del 1,2%.

Edades de los turismos vendidos

El mercado de segunda mano sigue dominado por unidades antiguas, pues los coches de más de 10 años han supuesto más de la mitad (57%) del total de las ventas del pasado año, idéntico porcentaje que en 2024. Este segmento ha crecido un 4,2% -igual que la media del mercado-, lo que explica que su peso no haya variado respecto al año anterior.

Sin embargo, aumenta su peso los turismos de 2-3 años y los de 3 y 5 años y pierden peso los de 12 a 24 meses, el único grupo que desciende sus ventas sobre 2024, lo que se traduce en que los vehículos que se compran son cada vez más antiguos.

Con excepción de Baleares y Galicia, las ventas de turismos usados han crecido en todas las comunidades autónomas, con Madrid en cabeza, seguida de Andalucía y Aragón. Especial mención para la Comunidad Valenciana, que cierra el año con un aumento del 1,7%, muy por debajo de la media nacional del 4,2%.

Edades de las furgonetas vendidas

Las furgonetas también están dominadas por las de más edad (54% del total de las ventas del año pasado superaron los 10 años), que crecen igual que la media del mercado. Sin embargo, despuntan las compras de las unidades de menos de 12 meses, que suben el 16%, y las de 12 a 24 meses, un 7% más.

En cuanto a la venta por comunidades autónomas, solo se ha producido descenso en Baleares. A diferencia de los turismos, las ventas en la Comunidad Valenciana han aumentado por encima de la media nacional.

La combustión sigue dominando

En consonancia con la edad, las motorizaciones siguen dominadas por los combustibles, aunque el diésel cede un 0,8% y la gasolina crece un 2,3%, dos puntos por debajo de la media del mercado. Aun así, suman el 86% de las ventas. Las motorizaciones menos contaminantes crecen proporcionalmente con fuerza, pero en valores absolutos suponen unas cifras muy bajas para un mercado de 2,2 millones de turismos.