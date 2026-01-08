Atlas, el robot con IA de Hyundai, comenzará a trabajar en sus fábricas en 2028

Hyundai Motor Group ha aprovechado el CES 2026 para dar un paso más en una transformación que lleva tiempo gestándose dentro del grupo. En Las Vegas, el fabricante coreano ha puesto negro sobre blanco su estrategia de robótica con inteligencia artificial, una hoja de ruta que va más allá de los vehículos y que sitúa a los robots como una herramienta estructural de su futuro industrial.

El planteamiento parte de un concepto clave, el de IA física, con el que Hyundai define la aplicación de la inteligencia artificial en entornos reales. No se trata solo de software o simulaciones digitales, sino de sistemas capaces de recopilar datos directamente en fábricas, centros logísticos o instalaciones industriales y tomar decisiones de forma autónoma en tiempo real. Y en ese contexto, la robótica se convierte en una pieza fundamental entre la IA y la producción.

La estrategia se soporta en tres grandes pilares. El primero es la colaboración directa entre humanos y robots, especialmente en entornos de fabricación. Hyundai propone un modelo en el que los robots asumen tareas repetitivas, físicamente exigentes o de mayor riesgo, mientras que las personas mantienen el control, la supervisión y las funciones de mayor valor añadido. El objetivo no es sustituir, sino complementar y mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia del trabajo.

El robot Atlas de Hyundai / Hyundai

El segundo pilar es la construcción de una cadena de valor de robótica de extremo a extremo dentro del propio grupo. Hyundai quiere aprovechar su experiencia industrial y su conocimiento en procesos de fabricación para acelerar el desarrollo y la producción en serie de robots con IA. En este proyecto, distintas filiales del grupo colaboran para integrar robótica, componentes, software y logística en un mismo ecosistema industrial.

El tercer eje pasa por alianzas tecnológicas, con Boston Dynamics como socio clave. La compañía estadounidense aporta décadas de experiencia en robótica avanzada, mientras que Hyundai suma capacidad de fabricación, despliegue global y datos procedentes de entornos reales. Esta asociación trata de facilitar el salto desde la investigación y el desarrollo hasta la aplicación industrial a gran escala.

Atlas, el robot humanoide

En el centro de esta estrategia destaca Atlas, el robot presentado en su versión de producto durante el CES 2026. Concebido como un humanoide de uso general, está diseñado para integrarse en instalaciones industriales ya existentes, moverse en espacios pensados para personas y adaptarse a distintas tareas a medida que evolucionan las necesidades productivas. Su arquitectura, con movimientos prácticamente humanos, sensores avanzados y manos a escala humana con detección táctil, le permite afrontar trabajos como la secuenciación de materiales, el ensamblaje o el cuidado de máquinas.

Hyundai Motor Group prevé un despliegue progresivo de Atlas dentro de su red industrial. A partir de 2028, el robot comenzará a operar en procesos donde ya se han identificado mejoras claras en seguridad y calidad, como la secuenciación de piezas. Más adelante, ampliará su presencia a tareas de ensamblaje y operaciones más complejas, siempre con una validación proceso a proceso antes de extender su adopción al conjunto de centros de producción.

Junto a Atlas, el grupo también mostró otros robots de Boston Dynamics, como Spot y Stretch, que ya están operativos en distintos entornos industriales y logísticos. Ambos están recopilando datos de uso real tanto dentro como fuera del grupo, lo que permite mejorar de forma continua su rendimiento, su fiabilidad y su competitividad de costes, reforzando el enfoque basado en el aprendizaje constante.

Más allá de los propios robots, Hyundai está desarrollando infraestructuras clave como el Robot Metaplant Application Center y la Software-Defined Factory, dos herramientas concebidas para entrenar, validar y optimizar robots con IA en condiciones reales de fabricación

Con esta estrategia, Hyundai Motor Group deja claro que la robótica con IA no es un experimento ni un simple escaparate tecnológico. Es una apuesta industrial a largo plazo, integrada en su cadena de valor y orientada a redefinir la forma en la que personas y máquinas trabajan juntas en la fábrica del futuro. Una hoja de ruta que, además, se inscribe en una visión más amplia del grupo, donde la inteligencia artificial se entiende como un pilar transversal de su transformación industrial y tecnológica.