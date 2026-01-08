Si aparcas el coche en la calle, esto es lo que debes hacer para evitar el hielo cada mañana

Levantarse con prisas y encontrar el coche cubierto de hielo es una de las escenas más repetidas del invierno para quienes aparcan en la calle. Parabrisas impracticables, retrovisores congelados y varios minutos perdidos antes de poder arrancar.

Sin embargo, con unos trucos sencillos, es posible evitar la escarcha, ahorrar tiempo cada mañana y proteger el coche del frío sin necesidad de garaje.

Cómo evitar el hielo en el parabrisas cuando el coche duerme en la calle

El método más eficaz para evitar el hielo en el parabrisas es utilizar un parasol exterior térmico. Este accesorio, económico y fácil de colocar, impide que el cristal se enfríe en exceso y ahorra varios minutos de raspado. Para los retrovisores, funcionan muy bien las fundas específicas, aunque también se pueden usar bolsas de plástico sujetas con una goma.

Otro detalle importante es cómo y dónde se aparca. Siempre que sea posible, conviene evitar zonas húmedas, césped o áreas cercanas a ríos, ya que favorecen la formación de escarcha. Orientar el coche hacia el este permite que el sol de la mañana ayude a eliminar el hielo más rápido.

Trucos sencillos para que el coche no amanezca congelado en invierno

Aplicar un spray antihielo o una mezcla casera de agua y alcohol en el parabrisas la noche anterior reduce notablemente la formación de hielo. Además, el uso de productos repelentes de agua mejora la visibilidad y dificulta que la escarcha se adhiera al cristal.

No hay que olvidar el líquido limpiaparabrisas de invierno, preparado para bajas temperaturas. Usar uno convencional puede hacer que se congele dentro del circuito y empeore el problema.

Errores habituales al quitar el hielo del coche (y por qué debes evitarlos)

Si el hielo ya ha aparecido, es fundamental no usar agua caliente, ya que el contraste térmico puede provocar grietas o roturas en el parabrisas. Lo más recomendable es emplear una rasqueta de plástico y un spray antihielo. Levantar los limpiaparabrisas por la noche también evita que se queden pegados al cristal.

En el caso de retrovisores y cerraduras congeladas, conviene no forzarlos. Un poco de lubricante de silicona aplicado antes del invierno puede prevenir muchos problemas.

En definitiva, con pequeños gestos y accesorios básicos, es posible evitar el hielo en el coche, ahorrar tiempo cada mañana y prolongar la vida útil de los cristales y componentes.