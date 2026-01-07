Yamaha 2026: Espíritu aventurero y alma deportiva en su 70 aniversario

Setenta años no se cumplen todos los días. Y Yamaha, que en julio de 2025 celebró su aniversario número 70, encara 2026 reforzando su compromiso con la innovación, la emoción al conducir y la excelencia en cada detalle. Lo hace con una gama que mezcla tradición y futuro, donde las grandes protagonistas son las motocicletas, como debe ser, sin desmerecer la cuidada oferta de accesorios y colecciones de ropa. Este año, la mirada se centra en la tierra, en las pistas y en los recuerdos del pasado que ahora cobran vida en máquinas llenas de carácter.

Yamaha WR125 / Yamaha

La gran novedad llega para quienes sueñan con aventuras más allá del asfalto: la Yamaha WR125R. Se trata de una dual sport ligera y ágil, pensada como puerta de entrada al universo trail. Ideal para nuevos pilotos y jóvenes que buscan iniciarse en la conducción off-road, esta moto equipa un motor VVA con buen par motor, bajo consumo y una parte ciclo diseñada para inspirar confianza. No es una trail más, es la hermana menor de una saga legendaria, dispuesta a escribir su propia historia en caminos de tierra.

La WR125R no viene sola. Junto a ella, la renovada Ténéré 700 World Raid sube el listón en el segmento Adventure. Esta versión 2026 no solo estrena colores (dos nuevas combinaciones que refuerzan su perfil aventurero), sino también mejoras técnicas: una carrocería rediseñada, suspensiones de alta gama y un nuevo paquete electrónico que añade control de tracción y otras ayudas a la conducción. Yamaha toma nota de las exigencias del motorista explorador y responde con una moto más robusta, preparada para afrontar travesías largas con la fiabilidad por bandera.

Yamaha Ténéré 700 World Raid / Yamaha

Pasamos del polvo al asfalto con otro hito del catálogo 2026: la XSR900 GP, que ahora se viste con un evocador color Legend Yellow. Este tono no es una simple capa de pintura, es un guiño directo a las Yamaha de GP de los años 70. La moto, ya aclamada por su estilo retro-racer, se consolida como un objeto de deseo para nostálgicos con alma deportiva. El chasis Deltabox, el motor CP3 con una entrega rica en par y un diseño que mezcla pasado y presente, hacen de esta Sport Heritage una joya que no necesita presentación.

La tecnología también se abre paso con fuerza en las filas de Yamaha. En 2025 conocimos el sistema Y-AMT, el cambio semiautomático que debutó en las TRACER 9. Ahora, esta transmisión llega a las TRACER 7 y TRACER 7 GT, los modelos sport touring de media cilindrada. El Y-AMT permite conducir sin necesidad de embrague y ofrece dos modos: automático total o manual sin maneta, gestionado desde los dedos del piloto. Un avance que democratiza la innovación, pensado para los que suman kilómetros en pareja, con maletas o en solitario por carreteras de curvas infinitas.

Yamaha XSR900 GP / Yamaha

Yamaha no olvida sus raíces urbanas ni a los que apuestan por la movilidad ágil en ciudad. Para 2026, la gama de scooters deportivos TMAX, XMAX y NMAX luce nuevos colores. El Icon Blue, inspirado en la competición, da un aire más dinámico y moderno, mientras que las versiones Tech MAX estrenan el elegante tono Crystal Graphite. Son pequeños cambios estéticos, sí, pero importantes en un segmento donde el estilo también cuenta. En paralelo, el TMAX celebra su 25 aniversario como el indiscutible rey del maxi scooter, con más de 340.000 unidades vendidas en Europa desde 2001.

Las gamas MT y R mantienen su vigencia sin grandes modificaciones técnicas, pero siguen siendo referentes indiscutibles de las Hyper Naked y deportivas de alto voltaje. La MT-09 SP y la R9 continúan llevando la filosofía “Masters of Torque” a otro nivel, con motores vibrantes y una estética radical.

Yamaha Tracer 7 / Yamaha

Aunque no ocupen los titulares principales, los Accesorios Originales Yamaha siguen ampliándose con nuevas opciones de maletas, pantallas, piezas de alto rendimiento y elementos de confort. Con el configurador online, cada piloto puede diseñar su Yamaha a medida. Un detalle que refuerza la idea de que cada moto es un reflejo del carácter de quien la conduce.

Y para los que quieren lucir Yamaha incluso cuando no están al manillar, las colecciones de ropa 2026 traen propuestas renovadas. Desde la sobria Adventure Collection inspirada en la Ténéré 700 hasta la atrevida Hyper Naked Collection que captura el espíritu urbano de la gama MT, pasando por la cuidada Sport Heritage Collection, cada línea se alinea con los valores de diseño y rendimiento que la marca defiende. La ropa no sustituye a la moto, pero sí permite que el estilo del piloto cruce fronteras, incluso más allá del casco.

Yamaha 2026: Espíritu aventurero y alma deportiva en su 70 aniversario / Yamaha

El precio y la disponibilidad de los nuevos modelos Yamaha 2026 se anunciarán en las próximas semanas, pero el rumbo está claro: más aventura, más tecnología, más emociones y una gama que honra los 70 años de una marca que sigue vibrando con la misma intensidad que cuando lanzó aquella primera YA-1 en 1955.