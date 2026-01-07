Este viernes se elige al mejor The Car Of The Year 2026 en el salón de Bruselas

Solo puede quedar uno. Será este próximo viernes 9 de enero. Al filo de las 12 del mediodía se dará a conocer en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Bruselas el nombre del ganador del mejor premio europeo del sector del automóvil: The Car Of The Year 2026.

Los 59 jurados de 23 países (por ahora los dos jurados de Rusia siguen temporalmente ausentes de a votación), entre los que se encuentra el director de motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez también como vicepresidente del jurado, ofrecerán su veredicto después de haber analizado de forma exhaustiva los siete modelos finalistas de esta edición 2026: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 y Skoda Elroq.

Los finalistas

Citroën C5 Aircross: La propuesta multienergía es la que ofrece mejores perspectivas en los próximos años. El C5 Aircross mantiene el objetivo de la electrificación total sin abandonar una parte muy importante del mercado que seguirá confiando en los motores de combustión.

Citroën C5 Aircross / Xavier Pérez

Dacia Bigster: Sin tener que recurrir a un modelo 100% eléctrico, Dacia ofrece un salto hacia el futuro inmediato con el Bigster. Un SUV familiar que destaca por la facilidad de uso de toda su tecnología a bordo, además de ofrecer una incuestionable calidad y una gran relación calidad-prestaciones-precio.

Dacia Bigster / Xavier Pérez

Fiat Grande Panda: Es un coche fresco pese a tener un nombre histórico. Destaca por la pasión y la imaginación que Fiat ha puesto para ofrecer un vehículo asequible, con la tecnología necesaria y con un diseño muy atractivo. Aprovecha muy bien la oferta multienergía de su plataforma.

Fiat Grande Panda / Xavier Pérez

Kia EV4: El Kia EV4 es un muy buen candidato para ganar este premio. Mejora en muchos elementos a su hermano el EV3, añade algunos centímetros en la parte trasera para que los pasajeros vayan más cómodos, y ofrece una tecnología muy interesante para entrar en la electrificación total.

Kia EV4 / Xavier Pérez

Mercedes-Benz CLA. Mercedes-Benz se acerca un poco más a la realidad del mercado global europeo con esta nueva generación del CLA. Destaca por una importante apuesta por la tecnología a bordo, haciendo que el pasajero se sienta en una dimensión ultra-moderna. El híbrido, mejorable.

Mercedes Benz CLA / Xavier Pérez

Renault 4 E-Tech: El año pasado, el Renault 5 E-Tech ganó el premio al Coche del Año, sustituyendo al Renault Scenic como el mejor coche de Europa. El Renault 4 E-Tech reafirma el compromiso de la marca francesa con los modelos 100 % eléctricos. Su rendimiento no es mucho mejor que el de su hermano.

Renault 4 E-Tech / Xavier Pérez

Skoda Elroq: Su gama de 5 ofertas de motor le convierte en una buena elección si buscamos un modelo eléctrico y familiar. Las típicas soluciones Simply Clever de la marca de Mlada Boreslav le añaden un plus a la hora de considerar su compra.

Skoda Elroq / Xavier Pérez

La última gran prueba de los finalistas se celebró hace un par de semanas en el circuito de Castellolí, cerca de Barcelona, en un evento en el que todas las marcas participantes acudió con toda la artillería, CEOs incluídos.

Formato Eurovisión

La ceremonia, que será retransmitida en streaming a través del canal del propio salón de Bruselas y de Youtube, se desarrollará como ya es habitual en un formato similar al de Eurovisión. País por país, los jurados irán emitiendo sus votos para conocer al final el nombre del ganador. Cada jurado puede repartir 25 puntos, ofreciendo un máximo de 10 puntos a un coche y estando obligado a votar, al menos, cinco vehículos de los siete finalistas con un modelo ganador.

Renault 5 E-Tech, The Car Of The Year 2025 / Xavier Pérez

En la edición de este año han comparecido modelos muy distintos por concepto. Ni siquiera todos ofrecen una propulsión 100% eléctrica. Hay compactos, utilitarios, familiares, SUV, berlinas, algún sedán así como un par de modelos que llegan recogiendo el testigo de su herencia mítica como es el caso del Fiat Panda y el Renault 4.

En el caso de este último, el hecho de que el pasado año se impusiera la electrificación de Renault con la victoria del R5 E-TECH no le ha impedido meterse en la final con una propuesta muy parecida. El Panda (Grande Panda) mantiene el ‘heritage’ del pequeño utilitario que enamoró a toda Europa. Acabó segundo en 1981 y en 2004 logró el preciado galardón continental. Ahora compite por repetir frente a auténticos gigantes en esta edición.

Citroën hará valer su opción multienergía (híbrido, PHEV_y eléctrico) con el C5 Aircross, Kia buscará vengar al EV3 (segundo en 2025) con el EV4. El Mercedes CLA pondrá la tecnología y el segmento premium a concurso, mientras que Dacia con el Bigster tratará de convencer con su propuesta de tecnología útil, calidad y precio. Skoda, outsider este año, propone un eléctrico de gran fiabilidad y mucha ambición.