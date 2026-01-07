Premio Coche del Año de los Lectores: vota tu favorito de enero

Arranca la vigesimoquinta edición del Premio Coche del Año de los Lectores, y lo hace tras un cierre de 2025 en el que el Kia EV3 fue el modelo que logró imponerse al resto gracias al voto del público, que propuestas equilibradas entre tecnología, precio y uso real. Con ese precedente, se abre ahora una nueva edición y, con ella, la primera votación mensual del año, correspondiente a enero, que enfrenta a tres candidatos muy distintos entre sí.

Coche del año de los Lectores enero 2026 Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Enero

Citroën C5 Aircross

El Citroën C5 Aircross inicia una nueva etapa con una segunda generación que da un salto claro en factores en los que ya destacaba: espacio, confort y tecnología. Desarrollado sobre la plataforma STLA Medium, crece en dimensiones y refuerza su posicionamiento como SUV familiar, pensado para viajar con calma y comodidad, dos valores históricamente asociados al modelo.

Citroën C5 Aircross / Citroën

El interior adopta el concepto C-Zen Lounge, con un enfoque claramente orientado al bienestar a bordo. Destacan los asientos Advanced Comfort, las suspensiones con topes hidráulicos progresivos y una nueva arquitectura del salpicadero presidida por una gran pantalla vertical en cascada y un head-up display extendido, que mejora la ergonomía y la sensación de amplitud.

La gama arranca con motorizaciones electrificadas, tanto híbridas como 100 % eléctricas, con autonomías pensadas para un uso polivalente. En 2026 se incorporará una variante híbrida enchufable, completando una oferta multienergía centrada en la comodidad y la facilidad de uso diaria.

DS Nº4

El DS Nº4 representa la alternativa más premium y tecnológica de esta primera votación. Su planteamiento combina un diseño muy trabajado, con una fuerte carga estética, y una gama 100 % electrificada, algo poco habitual dentro del segmento C premium.

DS nº4, muchos cambios y un nuevo motor eléctrico / G.TALBOT

Está disponible con versiones híbridas, híbridas enchufables y 100 % eléctricas, poniendo el acento en la eficiencia sin renunciar a prestaciones ni a una experiencia de conducción refinada. La variante eléctrica destaca por su autonomía y por un sistema de carga rápida pensado para facilitar el uso cotidiano.

En el interior, el Nº4 subraya su posicionamiento con materiales de alta calidad, un nivel de acabados muy cuidado y una fuerte presencia de tecnología, con instrumentación digital, conectividad avanzada y un sistema multimedia que refuerza su carácter diferencial dentro del grupo Stellantis.

Ebro S900

El Ebro S900 es uno de los lanzamientos más singulares del mercado español reciente. Este gran SUV híbrido enchufable de siete plazas actúa como buque insignia de la marca y supone una declaración de intenciones en términos de espacio, potencia y tecnología.

Ebro S900 / Ebro

Su sistema de propulsión PHEV prioriza el uso en modo eléctrico, con una autonomía de hasta 140 kilómetros, gracias a una batería de gran capacidad y la posibilidad de carga rápida en corriente continua. Todo ello permite combinar un uso diario eficiente con una gran autonomía combinada para viajes largos, que roda los 1.000 km.

El equipamiento de serie es uno de sus grandes argumentos, con un enfoque claramente tecnológico: grandes pantallas, head-up display, numerosos asistentes a la conducción y soluciones prácticas como la función V2L. Además, su posicionamiento comercial forma parte del propio mensaje del modelo y se presenta como uno de sus principales reclamos desde el lanzamiento.

Tres propuestas muy diferentes dan el pistoletazo de salida a la edición 2026 del Premio Coche del Año de los Lectores: un SUV centrado en el confort, una berlina compacta premium electrificada y un gran SUV híbrido enchufable de enfoque familiar. Como siempre, la decisión final queda en manos del público.