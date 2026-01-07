Coches electrificados
Los híbridos enchufables ganan mercado en España: ¿cuánto cuestan estos coches con etiqueta Cero?
Los motores híbridos enchufables han aumentado sus ventas en un 101,1% en comparación con 2024 y se colocan como la segunda opción electrificada más representada en el mercado
Los coches híbridos enchufables, aquellos que consiguen la etiqueta 0 de la DGT, combinan un depósito de gasolina con una batería eléctrica, lo que permite elegir en cada momento el tipo de propulsión que se prefiera, la 100% eléctrica o la de combustión.
Así, estos coches son polivalentes: resuelven tanto un viaje de larga distancia sin plantearse el problema de encontrar un cargador, como permiten circular por zonas de bajas emisiones sin tener que preocuparse por las multas.
Pero ¿cuánto cuestan estos coches híbridos enchufables? Este es el precio de los coches PHEV más vendidos en España en 2025.
BYD Seal U DM-i
Se han matriculado en todo el año 9.373 unidades. El precio de partida, con descuentos de la marca, empieza en los 35.790 euros.
MG EHS
El MG EHS híbrido enchufable ha colocado 8.417 unidades en el mercado en este 2025. El precio con descuentos de la marca empieza en los 35.330 euros.
Toyota C-HR
Se han matriculado 8.409 unidades del Toyota C-HR este año, por lo que es el tercer PHEV más vendido de 2025, a partir de 33.670 euros con descuentos y campañas de la marca.
Ford Kuga
En cuarta posición se coloca el Ford Kuga con 6.829 unidades matriculadas. El precio de partida empieza en los 33.424 euros.
Mercedes Benz GLC
Cierra las primeras cinco posiciones con 6.519 unidades vendidas. El precio de partida es de 68.071 euros.
Jaecoo 7
Ha acumulado 6.036 unidades a lo largo de 2025 y su precio en la web de la marca empieza en los 26.890 euros financiando.
Toyota RAV 4
Otro modelo de la marca japonesa en el listado, con 5.430 unidades matriculadas y un precio con descuentos de 32.690 euros para la versión de acceso.
Cupra Formentor
Se han vendido 4.165 unidades de este modelo en 2025. Su precio empieza en los 43.050 euros.
Hyundai Tucson
Con 3.805 unidades matriculadas, se coloca en novena posición. Para la mecánica híbrida enchufable, el precio empieza en los 35.765 euros.
Volkswagen Tiguan
Cierra la clasificacion de los diez coches híbridos enchufables más vendidos de 2025 con 3.583 unidades vendidas. El precio de venta empieza en los 48.760 euros, sin ofertas.
- El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
- Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo