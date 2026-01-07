BMW iX3 estrena copiloto inteligente con Alexa+ integrada

BMW prepara el lanzamiento del nuevo iX3 con una novedad que cambia por completo la forma de interactuar con el coche: la integración del asistente personal con tecnología Alexa+ IA conversacional avanzada, fruto de su colaboración con Amazon. Este avance marca un antes y un después en el uso de la voz a bordo, dejando atrás los comandos rígidos para dar paso a un diálogo mucho más natural y útil para el conductor.

BMW iX3 con Alexa+ integrada con Inteligencia Artificial / BMW

El nuevo sistema, que se estrenará en Alemania y Estados Unidos durante el segundo semestre de 2026, convierte al BMW iX3 en el primer modelo de la marca en contar con esta tecnología. Estará disponible inicialmente en inglés y alemán, y se presentará oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas, una cita clave para la innovación tecnológica en el sector del automóvil.

La gran diferencia de este asistente frente a versiones anteriores está en su capacidad para entender frases complejas, mantener una conversación fluida y ofrecer respuestas contextuales. Gracias a la tecnología Alexa+, basada en modelos de lenguaje generativo (LLM), el usuario puede hacer preguntas múltiples en una misma frase o encadenar temas sin necesidad de repetir comandos. Por ejemplo, si alguien pregunta “¿Cuál es el cuadro más famoso del mundo y dónde puedo verlo?”, el sistema no solo responde con “La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, en el Louvre”, sino que además es capaz de vincular esa respuesta al navegador del coche si a continuación se dice: “Llévame allí”.

BMW iX3 / BMW

Este tipo de interacción representa un salto significativo hacia el concepto de coche como compañero inteligente. Según BMW, el asistente no solo entiende mejor el lenguaje humano, sino que también aprende con cada conversación, anticipando cada vez mejor las intenciones del usuario. Esto permite un control más intuitivo de las funciones del vehículo, como la climatización, el infoentretenimiento o la navegación, al tiempo que ofrece acceso a información externa como noticias, música o resultados deportivos.

Además, los usuarios podrán vincular su cuenta de Amazon al sistema, lo que facilita el acceso a servicios personalizados, contenido en streaming o preferencias de uso ya configuradas en otros dispositivos Alexa.

Este avance forma parte de una estrategia más amplia por parte de BMW, orientada al desarrollo del llamado "vehículo definido por software". Con la integración de Alexa+ en su BMW Intelligent Personal Assistant, la marca refuerza su apuesta por un ecosistema digital en el que el coche no es solo un medio de transporte, sino una extensión inteligente del entorno del usuario. De hecho, esta funcionalidad será compatible con el sistema operativo BMW OS X, presente en el nuevo iX3, y se irá incorporando progresivamente a otros modelos a partir de la segunda mitad de 2026, siempre que cuenten con BMW Operating System 9 o superior.

“Este desarrollo es fruto de una visión compartida con Amazon sobre el potencial de la inteligencia artificial aplicada al coche”, afirma Stephan Durach, vicepresidente senior de Desarrollo Digital de BMW Group. Por su parte, Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Echo, destaca que la colaboración con BMW ha permitido dar forma a una experiencia a bordo sofisticada y conversacional como nunca antes se había visto.