Audi pone en marcha por primera vez su monoplaza de Fórmula 1

El equipo Audi Revolut F1 ha completado con éxito la primera puesta en marcha de su monoplaza para la temporada 2026, un hito significativo en su camino hacia el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.

La primera puesta en marcha es un punto de control fundamental en cualquier programa de Fórmula 1, ya que valida años de desarrollo y confirma la integración satisfactoria de los componentes principales.

Una base técnica muy sólida

Para el proyecto de Audi, este es el resultado tangible de la intensa colaboración interfuncional entre la división de motores del equipo en Neuburg (Alemania) y los responsables del desarrollo del chasis en Hinwil (Suiza), así como el nuevo Centro Técnico en Bicester (Reino Unido).

Marca el emotivo momento en el que el coche cobra vida por primera vez, la culminación del trabajo y la dedicación de cientos de personas involucradas en el proyecto.

Este logro establece una base técnica sólida mientras el equipo sigue trabajando para el importante cambio de normativa en 2026. El funcionamiento satisfactorio de la unidad de potencia Audi integrada en el chasis es una prueba de la precisión y la determinación que impulsan el proyecto.

Mattia Binotto, Director del proyecto Audi F1, ha declarado “La primera puesta en marcha siempre es un momento especial, pero esta marca un nuevo comienzo. Es el resultado tangible de nuestra ambición colectiva y del trabajo y dedicación de nuestros equipos en Neuburg y Hinwil. Ver cómo todo encaja por primera vez da al proyecto una energía increíble. Hemos construido una base sólida para lo que será un largo viaje, definido por nuestro incansable impulso por mejorar”.

Jonathan Wheatley, Director del equipo Audi Revolut F1: “Este exitoso arranque es un hito fundamental que valida la calidad del trabajo y la colaboración entre todos los departamentos. Da energía a todo el equipo y proporciona un enfoque claro mientras nos preparamos para las siguientes fases de desarrollo, incluido el momento en que llevemos el coche a la pista por primera vez”.

Una vez alcanzado este objetivo clave, el equipo Audi Revolut F1 continúa con sus intensos preparativos para su debut en la categoría reina del automovilismo. El próximo hito importante del equipo será la presentación mundial en Berlín el 20 de enero, donde conoceremos oficialmente el diseño completo para la competición y la identidad en la pista antes de la primera sesión de pruebas en Barcelona a finales de mes.