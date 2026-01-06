No cometas estos errores al arrancar el coche en frío

Dejar el coche varios minutos al ralentí, arrancarlo con el climatizador encendido o salir con el parabrisas medio empañado, son algunos de los errores que se cometen a la hora de arrancar un coche en invierno. Y aunque muchos lo hacen con la idea de proteger el motor o ganar tiempo, lo cierto es que buena parte de esas rutinas son malas para la mecánica. No lo dice solo el sentido común: lo advierten entidades como la DGT, la EPA estadounidense o la AAA. Aquí repasamos los fallos más comunes al usar el coche en frío y, sobre todo, qué deberíamos hacer en su lugar.

Calentar en parado

Es uno de los mitos más repetidos: arrancar el coche, esperar varios minutos al ralentí y solo entonces empezar a moverse. La cuestión es que en los coches modernos eso no solo no es necesario, sino que es contraproducente. El aceite empieza a circular nada más poner en marcha el motor, y este alcanza antes su temperatura ideal circulando con suavidad que quedándose quieto. Según la EPA, el ralentí prolongado en frío no solo contamina más, sino que gasta combustible sin beneficio mecánico y acelera el desgaste.

Errores al arrancar el coche con frío / Edgar Vivó

Si no tienes que esperar por visibilidad (vaho, escarcha...), lo ideal es arrancar, esperar unos segundos y comenzar a rodar sin apurar el motor. Así calientas antes y cuidas más.

Salir rápido

Algo muy perjudicial es acelerar fuerte al salir del garaje o tomar la autovía a fondo con el motor aún frío. Según la AAA y la propia DGT, los primeros minutos deben ser suaves. Lo ideal es no pasar de 2.000 a 2.500 rpm hasta que el motor alcance su temperatura normal.

Y no solo por el motor. En frío también sufren otros componentes como la caja de cambios, los frenos o los neumáticos. Rodar tranquilo al inicio es una buena forma de ‘despertar’ todo el conjunto sin castigar piezas que aún no han alcanzado su temperatura óptima.

Arrancar con el climatizador

Con frío es tentador entrar al coche y activar directamente la calefacción, la luneta térmica, los asientos calefactables, la radio… Pero mejor no hacerlo. La batería trabaja más cuando baja la temperatura, y si al dar contacto todo eso está encendido, el esfuerzo es mayor justo cuando más le cuesta. La DGT recomienda apagar esos sistemas antes de arrancar. Una vez en marcha, ya puedes conectar lo que necesites, pero evitar ese pico inicial de consumo ayuda a conservar la batería y a reducir fallos de arranque.

No se debe arrancar el coche con todos los sistemas electricos ya enchufados / Edgar Vivó

Forzar el arranque

Si el coche no arranca a la primera, otro error típico es insistir más de la cuenta. Pero mantener la llave girada durante varios segundos solo sirve para castigar la batería y el motor de arranque. La recomendación oficial es no forzar más de cinco segundos y esperar al menos 20 segundos antes de volver a intentarlo. Esa pausa da tiempo a la batería para recuperarse ligeramente y evita dañar componentes.

Ignorar los calentadores

Si conduces un diésel tienes que esperar a que se apague el testigo de los calentadores antes de arrancar. En días muy fríos, la DGT incluso sugiere repetir el ciclo una o dos veces para mejorar el encendido. Este gesto apenas lleva unos segundos y mejora la combustión inicial, reduce vibraciones y evita arranques forzados.

Errores al arrancar el coche con frío / Edgar Vivó

Desempañar mal los cristales

La visibilidad es clave, pero muchos siguen confiando solo en el aire caliente o en la función de desempañado automático. En invierno, eso suele quedarse corto. La DGT y la Aemet coinciden: lo eficaz para desempañar es combinación de aire caliente y seco. Por eso el aire acondicionado es tu aliado. Aunque gasta más, ayuda a reducir la humedad interior rápidamente. Lo correcto es activar el A/C, dirigir el flujo a los cristales, subir el ventilador y evitar siempre la recirculación. Y si hay hielo o escarcha, toca rascar. Usar rasqueta, eliminar la nieve o el hielo acumulado antes de arrancar y combinar calor + A/C al empezar la marcha son opciones más eficaces que quedarse 10 minutos al ralentí esperando milagros.