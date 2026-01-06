¿Cuándo hay que cambiar la batería del coche?

La batería es uno de los componentes esenciales del coche. Sin ella, no arranca el motor ni funcionan los sistemas eléctricos como las luces, la radio, los elevalunas o incluso la alarma.

Saber cuándo cambiar la batería del coche puede ahorrar imprevistos desagradables o incluso averías en medio de un viaje y, por ello, a continuación te contaremos cuándo debes cambiar la de tu coche.

Síntomas de una batería descargada

Si la batería del coche se descarga, notarás algunos síntomas muy claros:

Al girar la llave o pulsar el botón de arranque, el motor no responde o suena un clic .

. Las luces interiores o los faros se ven más tenues de lo habitual.

de lo habitual. El coche se queda sin energía tras estar varias horas o días parado.

tras estar varias horas o días parado. El sistema start/stop deja de funcionar.

En muchos casos, estos síntomas indican que la batería necesita recargarse, pero si el problema persiste o se repite con frecuencia, significa que ha llegado el momento de sustituir la batería por otra nueva.

En los coches más antiguos, cambiar la batería es una tarea relativamente sencilla y se puede hacer en casa si se toman las precauciones adecuadas. Primero, hay que desconectar el borne negativo, luego el positivo, proteger los cables, retirar la batería vieja y colocar la nueva respetando el orden de conexión.

En los coches más antiguos, cambiar la batería es una tarea relativamente sencilla / Archivo

Sin embargo, si el coche es moderno y tiene sistema start/stop, lo recomendable es acudir a un taller. Este tipo de vehículos utiliza baterías especiales y un sistema de gestión que necesita ser reseteado tras el cambio. De lo contrario, el coche podría no reconocer que se ha instalado una batería nueva.

¿Cuándo cambiar la batería del coche?

La vida útil de una batería de coche suele estar entre 3 y 5 años, aunque puede variar según el uso, el clima y el mantenimiento que reciba el vehículo. Una batería sometida a temperaturas extremas, trayectos cortos frecuentes o largos periodos de inactividad se deteriora antes.

Hay que cambiar la batería del coche cuando: