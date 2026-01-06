La categoría trail de media cilindrada tiene nueva candidata a reina. Y no es una cualquiera. La CFMOTO 700MT llega con argumentos tan sólidos como su motor bicilíndrico, su parte ciclo bien resuelta y un nivel de equipamiento que sorprende. Todo ello con un precio de lanzamiento difícil de ignorar: 6.195 euros. Así, la firma china vuelve a demostrar que puede competir de tú a tú con los grandes nombres del segmento.

La CFMOTO 700MT sube el listón de las trail accesibles / CFMOTO

Diseñada para quienes buscan una moto polivalente, esta 700MT se adapta con soltura tanto al uso diario como a los viajes largos, incluso fuera del asfalto. Se ofrece en versión estándar para el carnet A y limitada para el A2, lo que abre su radio de acción a un público muy amplio.

Bajo su estilizada carrocería, esconde un motor bicilíndrico en línea de 693 cc con doble árbol de levas y refrigeración líquida. Entrega 68 CV de potencia a 9.500 rpm y 68 Nm de par a 6.500 rpm, cifras que permiten disfrutar de una conducción llena de carácter. El cambio de seis velocidades incorpora embrague antirrebote, ideal para exprimir el motor en carreteras reviradas sin comprometer la estabilidad en las reducciones.

La 700MT se adapta con soltura tanto al uso diario como a los viajes largos, incluso fuera del asfalto / CFMOTO

El confort es uno de sus puntos fuertes. La posición de conducción es erguida y relajada, con un manillar ancho que mejora el control en cualquier terreno. El asiento bien resuelto, con una altura contenida de 800 mm (opcionalmente 835 mm), permite llegar al suelo con facilidad. Los puños calefactados de serie y un parabrisas generoso son otros aliados para el día a día y las escapadas largas.

El depósito de 20 litros garantiza una buena autonomía, reforzando el carácter viajero de la 700MT. Para quienes deseen ampliar su capacidad de carga, CFMOTO ofrece un juego completo de maletas y baúl, diseñados específicamente para integrarse con el diseño de la moto.

El depósito de 20 litros garantiza una buena autonomía, reforzando el carácter viajero de la 700MT / CFMOTO

En la parte ciclo, la moto recurre a un chasis tubular de acero y unas suspensiones a la altura de sus aspiraciones. Equipa una horquilla invertida de 43 mm y un amortiguador monoshock trasero, ambos regulables en precarga y rebote, lo que permite adaptarla a distintos pesos, estilos de conducción o terrenos. Las llantas de radios sin cámara montan medidas de 19” delante y 17” detrás, ideales para un uso mixto, acompañadas de neumáticos CST de dibujo trail.

En cuanto a frenos, no hay concesiones. La rueda delantera monta dos discos de 320 mm con pinzas radiales J.Juan de cuatro pistones, mientras que atrás encontramos un disco de 240 mm con pinza flotante. El sistema ABS es de doble canal y permite desconectar el trasero, una ventaja en conducción offroad.

La rueda delantera monta dos discos de 320 mm con pinzas radiales J.Juan de cuatro pistones / CFMOTO

En el apartado de electrónica, la 700MT no se queda atrás. Incorpora control de tracción desconectable, iluminación full LED, tomas USB A y C y una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad Bluetooth. Mediante la app CFMOTO Ride, se puede acceder a funciones avanzadas como navegación, geolocalización o actualizaciones OTA si se instala el módulo opcional T-Box con conectividad Google Maps.

Otro punto a destacar es su equipamiento de serie, con defensas laterales integradas que refuerzan su vocación aventurera y protegen en caso de caída. La calidad de acabados y el ajuste de los componentes reflejan un trabajo cuidado por parte del fabricante, que poco a poco va puliendo la percepción del producto chino en Europa.

Disponible en dos colores, Nebula White y Nebula Black, la CFMOTO 700MT se comercializa con un atractivo precio de lanzamiento de 6.195 euros (tarifa oficial de 6.995 €), una cifra que la convierte en una de las opciones con mejor relación calidad-precio del mercado en su categoría.

En definitiva, la CFMOTO 700MT no es solo una trail atractiva por precio. Es una moto completa, bien equipada, agradable de conducir y perfectamente válida para quienes buscan una compañera fiable tanto en el día a día como en escapadas de fin de semana. Una moto para todo, que no lo parece por lo que cuesta.