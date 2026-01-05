Qué neumáticos elegir en invierno y qué diferencias hay con los de verano

Con la llegada del mal tiempo, y las primeras nevadas por todo el mapa, toca hacerse una pregunta que muchos siguen dejando para última hora: ¿los neumáticos que llevo son los adecuados para esta época del año? Más allá de marcas y ofertas, lo importante es saber qué tipo de neumático se adapta a lo que necesitas, según el uso que le das al coche, por dónde te mueves y qué clima hace. Aquí te lo explicamos de forma sencilla.

Coche con neumáticos de invierno / Michelin

De verano: los de siempre

Los neumáticos de verano son los más comunes. Funcionan muy bien cuando el termómetro está por encima de los 7 grados: agarran bien, frenan con precisión y ayudan a gastar menos carburante. En seco o mojado dan la talla, siempre que no haga frío.

¿El problema? Que en cuanto baja la temperatura ese compuesto que tan bien iba en verano se endurece y pierde agarre. En frío extremo o con nieve no sirven. Es más, sobre hielo o nevadas pueden duplicar la distancia de frenado. Y ojo, si vas a la montaña y se exige equipamiento invernal, necesitarás cadenas o algún sustitutivo de garantías.

De invierno: cuando el frío manda

Si vives en una zona donde el invierno aprieta —heladas frecuentes, posibilidad de nieve o carreteras a baja altitud con sombra permanente—, los neumáticos de invierno son la mejor opción. Están hechos para funcionar por debajo de los 7 grados, con una goma más blanda que no se endurece con el frío y un dibujo lleno de laminillas que se agarran al asfalto, aunque esté helado o nevado.

Neumáticos de invierno / Bridgestone

Además, si llevan el símbolo 3PMSF (una montaña con un copo de nieve), sustituyen legalmente a las cadenas. Es decir, puedes circular sin ponerlas cuando son obligatorias, lo que ahorra tiempo y disgustos.

Eso sí, cuando llega el calor, se desgastan mucho más rápido y frenan peor. No están pensados para quedarse todo el año.

All Season: los todotiempo

Cada vez más gente opta por los neumáticos all season o todotiempo. Y tiene sentido, sobre todo si vives en una zona con inviernos suaves y no quieres estar cambiando de ruedas cada seis meses.

Estos neumáticos mezclan lo mejor de los de verano y de invierno. Van bien con temperaturas suaves, aguantan bien la lluvia, y si llevan el símbolo 3PMSF, también valen en situaciones de nieve legalmente sin cadenas. Para el uso diario, sin climas extremos ni conducción deportiva, son una opción muy práctica.

Neumáticos all season de Michelin preparados para la nieve / Michelin

Ahora bien, no son perfectos. En condiciones muy frías o con mucha nieve, no van tan bien como unos de invierno. Y en verano muy caluroso o si conduces de forma exigente, se desgastan antes.

Deportivos: agarre brutal

Si tienes un coche potente o te gusta conducir deprisa, los neumáticos deportivos te van a dar ese plus de agarre, precisión y frenado que buscas. Son más anchos, con flanco bajo y un compuesto muy blando que se pega al asfalto.

Eso sí, cuestan más caros que los habituales. Duran menos, absorben peor los baches y no están hechos para el frío. De hecho, con temperaturas bajas pierden eficacia enseguida. Si usas el coche a diario o te enfrentas a nieve o hielo, no son lo más recomendable.

SUV y 4x4: para el campo

Muchos SUV llevan neumáticos parecidos a los de un turismo, pero reforzados. En ciudad o carretera basta con elegir entre verano, invierno o all season según el clima. Ahora, si haces escapadas al campo o conduces por caminos, hay que mirar otras opciones.

Los H/T están pensados para carretera y son cómodos. Los A/T son mixtos y permiten salir de lo negro sin problema. Y los M/T son para barro y terrenos complicados, con tacos enormes. Estos últimos, por cierto, hacen mucho ruido y se desgastan rápido en carretera.

Neumáticos para SUV / Michelin

En invierno, igual que en un turismo: mejor neumáticos de invierno o all season certificados si hay riesgo de nieve.

¿Y el precio?

Hay mucha diferencia entre marcas. Las punteras —Michelin, Continental, Bridgestone…— rinden mejor, duran más y frenan mejor en mojado. También cuestan más, claro, pero en seguridad y rendimiento lo barato puede salir caro. Si el presupuesto aprieta, hay marcas de segunda línea que ofrecen buena calidad, sobre todo si pertenecen a fabricantes grandes. Y recuerda: mantener la presión, alinear bien las ruedas y rotarlas cada cierto tiempo alarga la vida útil de cualquier neumático.