Esta es la multa de velocidad más cara de la historia, según el Libro Guinness de los Récords

Al volante debemos de obedecer las normas de tráfico y respetar los límites de velocidad. Las multas por circular a mayor velocidad de la permitida son las más habituales en España. Estas sanciones también tienen hueco en el Libro Guinness de los Récords.

En 2010, un deportivo que circulaba 57 kilómetros por hora por encima de la velocidad permitida fue sancionado con más de 200.000 euros. Esto pasó es Suiza y según el Libro Guinness de los Récords, es la multa de velocidad más cara de la historia.

Coche circulando por encima del límite de velocidad permitido / Archivo

Estas son las sanciones por exceder el límite de velocidad en España

Circular a una velocidad más alta de la permitida es una de las sanciones más habituales en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. En 2024, la DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. Estas son las multas:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km/h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

La multa de velocidad más cara de la historia

En Suiza las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad son diferentes. En España tenemos una tabla de importes fijos, es decir, da igual la riqueza o lo que ganes, que todas las personas pagarán lo mismo. En Suiza no fijan la cuantía de las multas basándose en una tabla, sino por el impacto económico real que suponen para cada conductor, es decir, un modelo de multas proporcionales a la renta del conductor.

El Ferrari Testarossa / Ferrari

La sanción por exceso de velocidad más alta registrada oficialmente se impuso en Suiza en enero de 2010. En un pueblo cercano a St. Gallen, el conductor de un Ferrari Testarossa tuvo que pagar unos 290.000 dólares (246.500 euros aproximadamente) después de ser captado por un radar cuando circulaba a 137 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

Este conductor tuvo que pagar aproximadamente 246.500 euros y esta es la multa de velocidad más cara de la historia, según el Libro Guinness de los Récords. Si hubiera estado en España, el conductor se hubiera enfrentado a una sanción de 400 euros y 4 puntos en el carné por circular 57 km/h por encima de la velocidad máxima permitida.