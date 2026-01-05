El Dodge Ram Power Wagon Cummins puede con todo

Si eres de los que suspiran por las brutales pickups americanas, la nueva Dodge Ram Power Wagon 2027 te va a alucinar. Llega en su última versión con una novedad que sus seguidores llevaban años pidiendo: por primera vez, esta bestia todoterreno se ofrece con el motor diésel Cummins 6.7 HO, un bloque de seis cilindros en línea que entrega 430 CV y más de 1.450 Nm. Cifras que la colocan como referencia absoluta en su categoría en cuanto a capacidad de remolque. Esta Power Wagon puede arrastrar casi 9.000 kg y cargar cerca de 1.360 kg, lo que la hace apta para todo, desde remolques grandes hasta campers o equipos de trabajo pesado.

Dodge Ram Power Wagon con motor Cummins turbo diésel / Dodge

El poderoso propulsor se combina con una transmisión automática TorqueFlite de 8 marchas y un nuevo eje trasero con relación 3.42, lo que mejora tanto la capacidad de remolque como el consumo en carretera, con una autonomía de unos 965 km, ideal para escapadas largas.

Visualmente, impone como pocas. Luce una carrocería musculosa, protecciones inferiores, capó deportivo, pasos de rueda sobredimensionados y los emblemas Power Wagon y Cummins en negro satinado. Monta llantas de 20 pulgadas y neumáticos todoterreno de 34", y mantiene una altura libre al suelo de 13,2 pulgadas, con ángulos de ataque y salida de más de 26 grados, perfectos para sortear obstáculos sin miedo.

Dodge Ram Power Wagon con motor Cummins turbo diésel / Dodge

Y ojo con el arsenal todoterreno: bloqueo electrónico de diferenciales delantero y trasero, suspensión trasera de cinco brazos con muelles helicoidales, barra estabilizadora delantera desconectable electrónicamente, amortiguadores Bilstein y la posibilidad de montar una suspensión neumática trasera autonivelante, ideal para mantener la postura del vehículo cuando va cargado o al remolcar.

Por dentro mantiene el nivel alto que ya conocíamos en la gama Heavy Duty. El equipamiento de serie incluye una pantalla Uconnect 5 de 12 pulgadas, cámara trasera, control de freno de remolque y asistente de aparcamiento delantero y trasero. Y se puede subir el listón con extras como la pantalla táctil de 14,5 pulgadas, la pantalla interactiva para el acompañante o sistemas de audio premium firmados por Alpine o Harman Kardon. Se puede optar entre banqueta de tela calefactable o asientos individuales de cuero ventilados. La versión más equipada añade detalles en cuero en zonas como los tiradores o el selector de marchas.

Dodge Ram Power Wagon con motor Cummins turbo diésel / Dodge

En seguridad tampoco se queda atrás. Viene con control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto con cobertura para remolques, frenado automático con detección de peatones y alerta de tráfico cruzado trasero, todo de serie.

Esta versión permite por primera vez montar enganche de quinta rueda o cuello de ganso, ideal para remolques pesados. Además, la suspensión neumática trasera incluye una función de bajada del cajón para facilitar la conexión del remolque, y el sistema de cámaras 360º junto al asistente de marcha atrás para remolques hacen la tarea mucho más fácil.

La Power Wagon nació en 1945 como un derivado de los vehículos militares Dodge y desde entonces ha sido sinónimo de dureza, capacidad y espíritu aventurero. Esta versión 2027 con motor diésel no solo mantiene esa esencia, sino que la lleva a otro nivel. No es una pickup para todos, pero si lo tuyo son los vehículos extremos, esta Ram te va a enganchar.