Estos son los peajes que subirán de precio en 2026 en España

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvió esta semana la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026 con un alza de hasta el 4,68%. En concreto, desde el 1 de enero de 2026, las tarifas subirán entre el 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

Así, la cartera liderada por Óscar Puente ha indicado que la actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Autopistas gestionadas por la SEITT

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), R-3/R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-41 (Madrid-Toledo), registrarán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre, por el que se aprobaron las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de Seitt en el horario comprendido entre las doce de la noche y las seis de madrugada, todos los días del año. Cabe recordar que en esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por Seitt no se incluye la autopista AP-7 (circunvalación de Alicante), ya que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios tras el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre.

En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde fundamentalmente, según ha explicado el departamento de Transportes, al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvió esta semana la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal / EUROPA PRESS

Descuentos por habitualidad

Esta política se suma a la ya existente en varias autopistas, como la AP- 71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante- Cartagena, en la que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio, como un requisito para su contratación, al objeto de reducir los costes para los usuarios habituales, así como para contribuir a un uso más funcional y seguro de la Red de Carreteras del Estado en su conjunto.

Así, en la autopista AP-9 se aprobaron en 2021 unas bonificaciones por habitualidad que se suman a otros descuentos ya existentes, como el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-Barcala mediante el pago de un peaje en sombra por el Estado.

Igualmente, en diciembre de 2024 se aprobó un incremento de estas bonificaciones. De su lado, en la AP-66 existen bonificaciones para vehículos pesados y para vehículos ligeros habituales, que han aumentado en los últimos años.

También en la autopista AP-68 se establecen bonificaciones a los vehículos ligeros y pesados desde 2009, siendo la última actualización de 2021. Finalmente, en abril de 2025 se aprobaron para la AP-53 bonificaciones iguales a las decretadas en 2021 y 2024 en la AP-9.