Los finalistas de The Car Of The Year, al detalle: Dacia Bigster

El Dacia Bigster, uno de los siete finalistas de la edición 2025 del premio Car Of The Year, es el coche con el que Dacia salta definitivamente al segmento C-SUV, un movimiento clave en la estrategia global del fabricante.

Con 4,57 metros de largo, 1,711 de alto y 2,069 metros de ancho, el Dacia Bigster es un SUV amplio y pensado para toda la familia, disponible con tres motorizaciones: Híbrido, GLP y Micro híbrido.

El Dacia Bigster / Dacia

Su diseño robusto, de líneas rectas y proporciones muy marcadas, anticipa lo que será uno de los SUV más racionales del segmento. El frontal del Dacia Bigster destaca por una gran parrilla negra brillante, con unos faros en forma de ‘Y’ con tecnología LED. En la parte trasera, un maletero de más de 700 litros y con la segunda fila de asientos abatidos, hay una capacidad de más de 2.000 litros.

El Bigster se ha diseñado para ser un SUV muy espacioso y no pretende competir en despliegue tecnológico con los eléctricos o híbridos enchufables rivales. Lo que también destaca del modelo de Dacia es su filosofía: ofrecer lo necesario sin elevar el precio final. El salpicadero, muy vertical y alto, aumenta el espacio disponible para los pasajeros delanteros. El Dacia Bigster cuenta con cuatro versiones: Essential, Expression, Extreme y Journey. En ellas, hay un cuadro de instrumentos digital de 7 o 10 pulgadas, según los acabados, y una pantalla táctil central de 10,1.

Interior del Dacia Bigster / Dacia

La motorización del Dacia Bigster

Con etiqueta medioambiental ECO, el modelo de Dacia llega con tres motorizaciones principales: Micro híbrido 140 (Gasolina o GLP), híbrido 155 y el híbrido G 150 4x4 (Gasolina + GLP). El motor GLP, gracias a la combinación de gasolina y gas licuado, permite que el vehículo consuma menos y sea una alternativa ecológica, con una autonomía llega hasta los 1.100 kilómetros.

El Dacia Bigster es el primer modelo del Grupo Renault que tiene la nueva motorización híbrida 155, que está compuesta por un motor gasolina de 4 cilindros y 107 CV, dos motores eléctricos (un motor de 50 CV), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada.

El Dacia Bigster / Dacia

El Dacia Bigster completa su oferta con un motor micro híbrido de 140 caballos de potencia con caja de cambios manual de 6 velocidades, y un motor híbrido G 150 4x4 con biocombustible GLP y gasolina, caja de velocidades automática de doble embrague y 6 velocidades.

El precio de partida del Dacia Bigster es desde los 24.900 euros con motorización micro híbrida G 140.