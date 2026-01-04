Car of the Year
Los finalistas de The Car Of The Year, al detalle: Dacia Bigster
El modelo del fabricante de origen rumano es un SUV para toda la familia con tres motorizaciones disponibles (Híbrido, GLP y Micro híbrido)
Rubén Burillo
El Dacia Bigster, uno de los siete finalistas de la edición 2025 del premio Car Of The Year, es el coche con el que Dacia salta definitivamente al segmento C-SUV, un movimiento clave en la estrategia global del fabricante.
Con 4,57 metros de largo, 1,711 de alto y 2,069 metros de ancho, el Dacia Bigster es un SUV amplio y pensado para toda la familia, disponible con tres motorizaciones: Híbrido, GLP y Micro híbrido.
Su diseño robusto, de líneas rectas y proporciones muy marcadas, anticipa lo que será uno de los SUV más racionales del segmento. El frontal del Dacia Bigster destaca por una gran parrilla negra brillante, con unos faros en forma de ‘Y’ con tecnología LED. En la parte trasera, un maletero de más de 700 litros y con la segunda fila de asientos abatidos, hay una capacidad de más de 2.000 litros.
El Bigster se ha diseñado para ser un SUV muy espacioso y no pretende competir en despliegue tecnológico con los eléctricos o híbridos enchufables rivales. Lo que también destaca del modelo de Dacia es su filosofía: ofrecer lo necesario sin elevar el precio final. El salpicadero, muy vertical y alto, aumenta el espacio disponible para los pasajeros delanteros. El Dacia Bigster cuenta con cuatro versiones: Essential, Expression, Extreme y Journey. En ellas, hay un cuadro de instrumentos digital de 7 o 10 pulgadas, según los acabados, y una pantalla táctil central de 10,1.
La motorización del Dacia Bigster
Con etiqueta medioambiental ECO, el modelo de Dacia llega con tres motorizaciones principales: Micro híbrido 140 (Gasolina o GLP), híbrido 155 y el híbrido G 150 4x4 (Gasolina + GLP). El motor GLP, gracias a la combinación de gasolina y gas licuado, permite que el vehículo consuma menos y sea una alternativa ecológica, con una autonomía llega hasta los 1.100 kilómetros.
El Dacia Bigster es el primer modelo del Grupo Renault que tiene la nueva motorización híbrida 155, que está compuesta por un motor gasolina de 4 cilindros y 107 CV, dos motores eléctricos (un motor de 50 CV), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada.
El Dacia Bigster completa su oferta con un motor micro híbrido de 140 caballos de potencia con caja de cambios manual de 6 velocidades, y un motor híbrido G 150 4x4 con biocombustible GLP y gasolina, caja de velocidades automática de doble embrague y 6 velocidades.
El precio de partida del Dacia Bigster es desde los 24.900 euros con motorización micro híbrida G 140.
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?