¿Quieres matricular tu vehículo como histórico? Sigue estos pasos

Según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), un vehículo histórico es aquel que, por su antigüedad de al menos 30 años, interés o singularidad, merece una consideración especial que proteja su carácter representativo y simbólico, resguardando así el patrimonio cultural de nuestro tiempo y permitiendo su utilización con la debida seguridad técnica y mecánica.

¿Qué vehículos pueden ser históricos?

Podrán ser considerados vehículos históricos aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

Tener una antigüedad mínima de 30 años, haber dejado de producirse su tipo específico y estar en su estado original, sin haber sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus características técnicas o componentes principales. Además, se exige también que estén en un correcto estado de mantenimiento y conservación.

Estar incluido en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarado bien de interés cultural, que revista un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica.

Tipos de vehículos históricos

La obtención de la catalogación de vehículo histórico mediante el cambio de servicio a vehículo histórico (Grupo A), está indicada para vehículos ya matriculados en España, que no se encuentren dados de baja de manera permanente y que tengan la Inspección Técnica de Vehículos en vigor.

Sin embargo, existe otra categoría: el Grupo B. Se trata de vehículos que estén en situación de baja definitiva, vehículos de importación o aquellos que no hayan estado matriculados en España nunca. A estos vehículos se les asigna una matrícula histórica tipo “H”.

La mayoría de vehículos históricos, además, no tienen que pasar la ITV. / Freepik

Requisitos para hacerse histórico

Para realizar la obtención de la catalogación de vehículo histórico mediante el cambio de servicio a vehículo histórico (Grupo A) hay que cumplir los siguientes requisitos:

Cumplir con alguno de los criterios establecidos para ser considerado vehículo histórico (mencionados anteriormente).

(mencionados anteriormente). Disponer de matrícula ordinaria en España y que el vehículo no esté dado de baja de manera permanente.

y que el vehículo no esté dado de baja de manera permanente. Tener la ITV en vigor .

. Estar en situación de alta administrativa .

. Tener abonado el Impuesto de Circulación del año anterior.

del año anterior. Haber pagado las posibles sanciones impuestas por infracciones del vehículo.

impuestas por infracciones del vehículo. Estar libre de cualquier limitación de disposición (reserva de dominio) que tuviera inscrita en el Registro de Bienes Muebles.

(reserva de dominio) que tuviera inscrita en el Registro de Bienes Muebles. Estar libre de embargos y precintos o contar con un documento firmado por ti en el que se confirme que eres conocedor de la situación de embargo o precinto del vehículo.

Cómo realizar el trámite

Existen dos maneras de hacer un vehículo histórico: a través de internet o presencialmente. Si lo vas a hacer desde tu casa debes seguir estos pasos:

Asegúrate de que tienes Certificado digital , DNI electrónico o credenciales Cl@ve para acceder al servicio.

, o credenciales para acceder al servicio. Abona la tasa 4.4 de 20,81 €. Puedes pagarla en el mismo formulario pulsando el botón 'Pagar' del panel de “Solicitud”. Si la has abonado previamente, puedes introducir el número de tasa, que se encuentra en la última página del justificante de compra.

4.4 de Puedes pagarla en el mismo formulario pulsando el botón 'Pagar' del panel de “Solicitud”. Si la has abonado previamente, puedes introducir el número de tasa, que se encuentra en la última página del justificante de compra. Adjunta cuatro fotografías a color en las que se distinga con claridad el vehículo, correspondientes a las partes delantera, trasera y ambos laterales. En el conjunto de las fotografías debe verse el vehículo al completo.

en las que se distinga con claridad el vehículo, correspondientes a las partes delantera, trasera y ambos laterales. En el conjunto de las fotografías debe verse el vehículo al completo. En el caso de ciclomotores , se deberá adjuntar un documento adicional que acredite la antigüedad del vehículo, como tarjeta ITV, certificado de características técnicas, etc.

, se deberá adjuntar un documento adicional que acredite la antigüedad del vehículo, como tarjeta ITV, certificado de características técnicas, etc. En el caso de que el vehículo se haya sometido a reformas permitidas: Adjunta el certificado favorable de idoneidad emitido por una entidad relacionada con vehículos históricos o Servicio Técnico de Vehículos Históricos.

Si vas a realizarlo presencialmente, necesitarás:

Solicitud de cambio de servicio a histórico .

. Declaración responsable de que el vehículo es susceptible de ser clasificado como histórico.

de que el vehículo es susceptible de ser clasificado como histórico. Justificante del pago de la tasa 4.4 de 20,81 € .

. Tarjeta de Inspección Técnica con la inspección periódica en vigor.

con la inspección periódica en vigor. Cuatro fotografías a color en las que se distinga con claridad el vehículo.

en las que se distinga con claridad el vehículo. En el caso de ciclomotores , el mismo documento adicional que mencionamos anteriormente.

, el mismo documento adicional que mencionamos anteriormente. En el caso de que el vehículo se haya sometido a reformas permitidas: Certificado favorable de idoneidad emitido por una entidad relacionada con vehículos históricos o Servicio Técnico de Vehículos Históricos.

Recuerda que, en el caso de personas jurídicas, sólo se podrá realizar el trámite vía telemática.