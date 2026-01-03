Estas son las carreteras más peligrosas de España

Al volante hay que estar atento a todo, respetar las señales de tráfico y extremar las precauciones para evitar un accidente. El conductor es el que lleva el vehículo, pero hay más factores, como el estado de las carreteras o las condiciones climatológicas, que también pueden provocar un accidente de tráfico.

La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por los más de 165.000 kilómetros de la red de carreteras en España durante esta Navidad. Algunos tramos pueden ser peligrosos por varios razones entre las que están, el mal estado del asfalto o la baja visibilidad. Debes tener mucho cuidado y prestar mucha atención a estas vías, porque son las más peligrosas de España.

Carreteras en España / Getty Images

Las distracciones más frecuentes al volante

Despistarse, aunque solo sea un momento mientras estás conduciendo, es muy peligroso porque puedes tener o provocar un grave accidente de tráfico. Un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia cuando van al volante, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía.

Los despistes se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024. En la carretera hay que estar siempre alerta y atento a todo, y tener mucho cuidado con estas distracciones muy comunes:

Usar el teléfono móvil al volante: Sigue siendo la distracción sancionable más frecuente. La DGT multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carné de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Sigue siendo La DGT a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con , porque es una y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. Sobrepasar el límite de velocidad es una de las multas más habituales en nuestro país. Las multas por exceder la máxima velocidad permitida pueden llegar hasta los 600 euros y 6 puntos en el carné de conducir , pero si es más grave y pones en peligro la seguridad vial puedes hasta entrar en la cárcel.

es una de las multas más habituales en nuestro país. Las multas por exceder la máxima velocidad permitida , pero si es más grave y pones en peligro la seguridad vial puedes hasta entrar en la cárcel. No llevar el cinturón de seguridad al volante: Está considerado como una infracción grave , y esta acción está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carné si eres el conductor.

Está considerado como una , y esta acción Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir: Esta acción es muy habitual en Navidad y muy peligrosa porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

Policía parando a un vehículo / Getty Images

Las carreteras más peligrosas

Si hablamos de carreteras convencionales y según AEA (Automovilistas Europeos Asociados), el tramo más peligroso está en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. El informe de AEA también señala el kilómetro 0 de la autovía A77a (Alicante), ya que es el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

El segundo tramo más peligroso en las carreteras españoles se encuentra en el kilómetro 17 de la autovía T-11 (Tarragona), con 90 accidentes y 139 víctimas. Debes extremas las precauciones si circulas por el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, porque también es uno de los tramos más peligrosos, con 54 accidentes y 100 víctimas.

Fijándonos en el Índice de Peligrosidad, el kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje más peligroso, con un 63,2, superando 14 veces el índice nacional medio. El tramo donde se han contabilizado más accidentes y víctimas en estos 5 años analizados, es en el kilómetro 14 de la B-23 en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves.