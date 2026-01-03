Los finalistas de The Car Of The Year, al detalle: Fiat Grande Panda

El Fiat Grande Panda, uno de los siete finalistas de la edición 2025 del premio Car Of The Year, es el coche con el que Fiat ha regresado al segmento de los compactos en Europa. La firma italiana ha apostado por la nostalgia, en un modelo práctico, sostenible y reconocible.

Diseñado en el Centro Stile de Turín, el Grande Panda es un urbano compacto que recupera las líneas ochenteras, introduce materiales sostenibles y ofrece una gama de motores que se adapta a todos los públicos: gasolina, híbrido y eléctrico.

Fiat Grande Panda / Fiat

El Fiat Grande Panda mantiene varios elementos reconocibles del Panda original, como las formas geométricas, los trazos rectos, la identidad visual en píxeles, y los combina con proporciones más modernas y un aspecto sólido. Además, el modelo italiano se distingue por una firma lumínica LED en formato pixelado tanto en los faros delanteros como en los traseros.

Con 3,9 metros de longitud, 1,76 de ancho y 1,59 metros de alto, el Fiat Grande Panda ofrece un habitáculo espacioso con capacidad para cinco ocupantes. El objetivo de la firma italiana con este modelo es que sea familiar, simpático y práctico desde el primer vistazo.

Fiat Grande Panda / Fiat

El habitáculo combina practicidad y tecnología. Destacan dos pantallas digitales, una de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia y otra de 10 pulgadas para la instrumentación. Incluye climatización automática, cargador inalámbrico y un maletero con 412 litros de capacidad en la versión híbrida (361 litros en la eléctrica). Además, muchos de los materiales utilizados son reciclados, subrayando el compromiso de la firma italiana con la sostenibilidad. Un guiño curioso es la consola central de ‘bambú’, en referencia al alimento preferido por los osos panda.

Interior del Fiat Grande Panda / Fiat

Una gama para todos los públicos

La gama del Fiat Grande Panda arranca con un motor microhíbrido de gasolina de 1.2 litros turbo y tres cilindros, que entrega 100 CV. Este sistema se asocia a una batería de 48V y a una transmisión eléctrica de doble embrague de 6 velocidades, que incorpora un motor eléctrico de 21 kW para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Disponible en acabados Pop, Icon y La Prima.

Fiat Grande Panda / Fiat

Por su parte, la versión 100% eléctrica equipa un motor de 113 CV con batería LFP, ofreciendo una autonomía de hasta 320 km en ciclo WLTP. Con versiones Red y La Prima, su precio arranca en 25.450 euros. Además, permite una carga rápida de hasta 100 kW, recuperando del 20% al 80% de la batería en apenas 27 minutos. Con estas características, el Grande Panda se sitúa entre los modelos eléctricos más asequibles del segmento sin renunciar a toda la tecnología y el equipamiento necesarios para competir en el mercado actual.

El Fiat Grande Panda es un coche pequeño, práctico, accesible y pensado para facilitar la vida del usuario. El modelo eléctrico con etiqueta 0 tiene un precio de partida desde los 22.553 euros. El híbrido con etiqueta Eco cuesta desde los 19.039 euros, y el gasolina con etiqueta C tiene un precio de partida desde los 17.107 euros.