BYD arrebata a Tesla el liderazgo mundial de ventas de coches eléctricos

La aventura de Elon Musk junto a Donald Trump parece que le ha pasado factura al magnate de Tesla. O eso, o es que el resto del mundo ya se ha dado cuenta y empieza a considerar otras opciones a la hora de comprar un coche eléctrico. Los hay más y mejores. Porque esto ya no solo va de electricidad, sino de tecnología. Al cierre del 2025, las ventas de Tesla alcanzaron los 1,64 millones de coches lo que supone un descenso del 8,5% respecto a 2024.

En ese momento, Tesla logró mantener el liderazgo mundial frente al gigante chino BYD que le soplaba el aliento en el cogote. Tesla ganó por la mínima con 1,79 frente a 1,76 millones de coches eléctricos. Pero en 2025 no ha habido partido. BYD cerró el año con unas ventas de vehículos eléctricos cifradas en los 2,25 millones de unidades. Sumando todo tipo de motorizaciones, BYD vendió en 2025 un total 4,6 millones de vehículos. Solo el pasado mes de diciembre, Build Your Dreams (BYD) vendió 414.784 coches 100% eléctricos, la misma cifra que Tesla entre octubre y diciembre.

Tesla cae en ventas en 2025 / Tesla

La marca estadounidense, que tiene el foco puesto en el Model Y (que le aporta más beneficios), podría haber fracasado en su apuesta y el Model 3, mucho más barato habría servido de base para aguantar el año. El descenso de las ventas de Tesla en el último trimestre del año fue de un 15,6 % con 418.227 unidades, lo que pone en duda la afirmación de Musk que el Model Y es su 'best seller'.

Las cuentas presentadas por Tesla señalan que se fabricaron 422.652 unidades del Model 3 y Model Y, y se vendieron 406.585 de los dos modelos (no especifican cuántos de cada). El cierre productivo de 2025 fue de 1.600.767 coches, de los cuales llegaron a la calle 1.585.279. El experimento del Tesla Cybertruck empezó con fuerza pero está teniendo muchos problemas, algunos de seguridad, lo que no ha ayudado a la recuperación en el mercado.

BYD, líder en enchufables

La marca china BYD no solo es ahora líder mundial en coches eléctricos sino que también lo sigue siendo en vehículos electrificados (que añade hibridos convencionales y también hibridos enchufables) ya que a falta del cierre de diciembre ya había vendido más de 15 millones de vehículos en todo el mundo.

BYD Seal U / BYD

En España, BYD también ha tenido un buen año. La marca, fundada en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998, cerró 2025 con unos resultados comerciales históricos, consolidando su liderazgo en el mercado de vehículos enchufables (eléctricos puros y también híbridos enchufables).

El BYD Seal U híbrido enchufables (PHEV) es líder del mercado con 9.373 coches vendidos, con un crecimiento del 488,76% respecto al año anterior. En el conjunto del ejercicio, la marca ha registrado un total de 25.552 matriculaciones, alcanzando una cuota de mercado del 11,4%, lo que le ha permitido crecer un 373,7% respecto al año anterior.

No obstante, el liderazgo en coches 100% eléctricos en España (donde la cuota es del 10%) sigue siendo para Tesla con el Model 3 que vendió 9.973 coches en 2025, seguido del Model Y con 6.005 unidades y Kia con el EV3 y 5.661 ventas. BYD es cuarta con el Dolphin Surf que en pocos meses ya vendió 4.181 unidades.