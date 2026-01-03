Cuando un coche no arranca, lo primero que muchos conductores piensan es que es culpa de la batería. Sin embargo, si la batería está en buen estado y el problema persiste, la avería podría estar en otros componentes del sistema de encendido. En especial, en los meses de invierno, el frío puede afectar el rendimiento de algunas piezas clave.

Si te encuentras en esta situación o, simplemente tienes curiosidad , te contamos cuáles podrían ser las principales causas y cuánto costaría repararlas.

Posibles causantes

El motor de arranque es responsable de poner en marcha el coche. Si falla, el vehículo simplemente no encenderá. Generalmente, los problemas en esta pieza se deben a fallos eléctricos en la centralita, sensores o bobinas. De hecho, no hay una forma concreta de poder evitar fallos en este componente, por lo que siempre es recomendable ir de vez en cuando al taller y realizar revisiones en el coche.

Ahora bien, el precio para cambiar el motor de arranque puede oscilar entre los 200 y 400 euros, dependiendo del modelo de coche y el taller. Por tanto, es mejor prevenir y revisar el vehículo antes de quedarte sin él unos días y pagar la reparación.

¿Por qué mi coche no arranca si la batería está bien? Estas podrían ser las causas / Archivo

Las bujías son fundamentales para la combustión del motor. Si están en mal estado, el coche podría no encender correctamente o incluso no arrancar. Un signo de que las bujías pueden estar fallando es un aumento en el consumo de combustible.En cuanto al coste por repararlo, el cambio de bujías puede costar entre 50 y 120 euros.

Si la correa de distribución está en mal estado, el coche podría no arrancar e incluso sufrir una avería mayor si se rompe en marcha. Esta pieza es esencial para sincronizar el movimiento del motor. De hecho, los signos para saber si este elemento está averiado son que el motor se revolucione de una forma extraña o que este mismo haga ruidos extraños.

Cambiar este componente no sale barato, ya que sustituirla a tiempo cuesta hasta 500 euros, pero si se rompe, la reparación del motor podría superar los 3.000 euros.

Este componente permite el paso de corriente desde la batería al motor de arranque. Si falla, podría provocar que las luces parpadeen, los testigos no enciendan o que el motor de arranque no haga ruido.

Ante la duda, lo mejor siempre es acudir a un mecánico para evitar daños mayores y reparaciones más costosas.