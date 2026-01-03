Consejos
12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno
Si vas a viajar durante los meses más fríos del año hay una serie de elementos que no deberían faltar en tu vehículo
A la hora de realizar un viaje por carretera de media o larga distancia durante los fríos meses de otoño e invierno, es muy importante llevar en el vehículo un kit completo de supervivencia, puesto que nunca sabemos a qué situaciones nos podemos enfrentar, y menos en esta época del año en la que las lluvias, las bajas temperaturas, la niebla, la nieve y el hielo son muy frecuentes.
Para evitar cualquier imprevisto, es fundamental contar con un kit de supervivencia que garantice nuestra seguridad y la del resto de pasajeros del vehículo. A continuación, enumeramos aquellos elementos que todo conductor debería llevar en su coche durante el invierno:
- Dos linternas con distintos juegos de baterías de repuesto.
- Cables arrancadores para batería.
- Un kit completo de primeros auxilios para situaciones de emergencia, que incluya: suero fisiológico, solución antiséptica, gasas, vendas, cinta adhesiva quirúrgica, guantes desechables, un paquete de algodón, tijeras sin punta, tiritas, un termómetro, un frasco de colirio lubricante, pomada para quemaduras y distintos medicamentos genéricos.
- Herramientas básicas como alicates, distintos destornilladores, tenazas, cinta americana, un silbato y una pala, que puede ser portátil para ganar espacio.
- Un cortacinturones y un percutor de ventanillas, que tiene que estar durante todo el viaje al alcance de todos los pasajeros del coche.
- Una rueda de repuesto, además de la que incluye el vehículo.
- Un dispositivo móvil cargado al completo y con su correspondiente cargador para pedir ayuda en casos de emergencia.
- Un saco de arena de gatos, para mejorar la tracción del vehículo en terrenos complicados con barro, nieve o hielo.
- Fósforos a prueba de viento y agua.
- Ropa de abrigo que incluya al menos una chaqueta gruesa, guantes, pasamontañas, calzado aislante y una manta.
- Al menos un saco de dormir.
- Alimentos suficientes, sobre todo en forma de barritas energéticas o conservas, y al menos diez litros de agua por cada uno de los pasajeros del vehículo.
