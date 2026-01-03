12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno

A la hora de realizar un viaje por carretera de media o larga distancia durante los fríos meses de otoño e invierno, es muy importante llevar en el vehículo un kit completo de supervivencia, puesto que nunca sabemos a qué situaciones nos podemos enfrentar, y menos en esta época del año en la que las lluvias, las bajas temperaturas, la niebla, la nieve y el hielo son muy frecuentes.

Es importante saber cómo poner las cadenas del coche si vas a viajar en invierno / Archivo

Para evitar cualquier imprevisto, es fundamental contar con un kit de supervivencia que garantice nuestra seguridad y la del resto de pasajeros del vehículo. A continuación, enumeramos aquellos elementos que todo conductor debería llevar en su coche durante el invierno: