Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndraCrans MontanaCristina PedrochePóquerVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Consejos

12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno

Si vas a viajar durante los meses más fríos del año hay una serie de elementos que no deberían faltar en tu vehículo

12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno

12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A la hora de realizar un viaje por carretera de media o larga distancia durante los fríos meses de otoño e invierno, es muy importante llevar en el vehículo un kit completo de supervivencia, puesto que nunca sabemos a qué situaciones nos podemos enfrentar, y menos en esta época del año en la que las lluvias, las bajas temperaturas, la niebla, la nieve y el hielo son muy frecuentes.

Viajar navidad Coche Cadenas Neomotor Invierno

Es importante saber cómo poner las cadenas del coche si vas a viajar en invierno / Archivo

Para evitar cualquier imprevisto, es fundamental contar con un kit de supervivencia que garantice nuestra seguridad y la del resto de pasajeros del vehículo. A continuación, enumeramos aquellos elementos que todo conductor debería llevar en su coche durante el invierno:

  1. Dos linternas con distintos juegos de baterías de repuesto.
  2. Cables arrancadores para batería.
  3. Un kit completo de primeros auxilios para situaciones de emergencia, que incluya: suero fisiológico, solución antiséptica, gasas, vendas, cinta adhesiva quirúrgica, guantes desechables, un paquete de algodón, tijeras sin punta, tiritas, un termómetro, un frasco de colirio lubricante, pomada para quemaduras y distintos medicamentos genéricos.
  4. Herramientas básicas como alicates, distintos destornilladores, tenazas, cinta americana, un silbato y una pala, que puede ser portátil para ganar espacio.
  5. Un cortacinturones y un percutor de ventanillas, que tiene que estar durante todo el viaje al alcance de todos los pasajeros del coche.
  6. Una rueda de repuesto, además de la que incluye el vehículo.
  7. Un dispositivo móvil cargado al completo y con su correspondiente cargador para pedir ayuda en casos de emergencia.
  8. Un saco de arena de gatos, para mejorar la tracción del vehículo en terrenos complicados con barro, nieve o hielo.
  9. Fósforos a prueba de viento y agua.
  10. Ropa de abrigo que incluya al menos una chaqueta gruesa, guantes, pasamontañas, calzado aislante y una manta.
  11. Al menos un saco de dormir.
  12. Alimentos suficientes, sobre todo en forma de barritas energéticas o conservas, y al menos diez litros de agua por cada uno de los pasajeros del vehículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  3. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  4. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  5. El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
  6. Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
  7. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
  8. La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península

Bases militares, puertos y aeropuertos: los objetivos atacados por EEUU durante su agresión contra Venezuela

Bases militares, puertos y aeropuertos: los objetivos atacados por EEUU durante su agresión contra Venezuela

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

España disparó sus relaciones con Venezuela en 2024 con un aumento del déficit comercial del 137%

España disparó sus relaciones con Venezuela en 2024 con un aumento del déficit comercial del 137%

12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno

12 cosas esenciales que deberías llevar en el coche este invierno

Venezolanos en España reaccionan al ataque de EEUU: "Es un rayo de esperanza"

Venezolanos en España reaccionan al ataque de EEUU: "Es un rayo de esperanza"

Xabi Alonso abre la puerta a fichajes en el mercado de invierno: "Hay que estar atentos"

Xabi Alonso abre la puerta a fichajes en el mercado de invierno: "Hay que estar atentos"

Quién es Nicolás Maduro, el líder venezolano heredero del chavismo capturado por Estados Unidos

Quién es Nicolás Maduro, el líder venezolano heredero del chavismo capturado por Estados Unidos

Trump celebra el éxito de la operación contra Maduro, pero no revela sus planes para Venezuela

Trump celebra el éxito de la operación contra Maduro, pero no revela sus planes para Venezuela