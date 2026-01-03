Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en diciembre de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el último mes del año
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de diciembre con un total de 18.874 matriculaciones (23,5%). Este dato, sumado a los registros de todo el año, conlleva que el total de unidades matriculadas en 2025 ascienda a 265.220 matriculaciones, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2025.
En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.
Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en septiembre fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Voge
- Zontes
- BMW
- Kymco
- Sym
- Kawasaki
- QJMotor
- Piaggio
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de septiembre:
1.Honda PCX 125: 680 matriculaciones.
2.Yamaha NMAX 125: 538 matriculaciones.
3.Sym Symphony 125: 389matriculaciones.
4.Voge 900 DSX: 358 matriculaciones.
5.Honda ADV 350: 341 matriculaciones.
6.Zontes 368 G: 334 matriculaciones.
7.Honda Forza 125: 289 matriculaciones.
8.Voge 626 DSX: 275 matriculaciones.
9.Yamaha X-MAX 125: 238 matriculaciones.
10.Kymco Agility S 125: 237 matriculaciones.
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
- La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península