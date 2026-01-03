¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en diciembre de 2025 en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de diciembre con un total de 18.874 matriculaciones (23,5%). Este dato, sumado a los registros de todo el año, conlleva que el total de unidades matriculadas en 2025 ascienda a 265.220 matriculaciones, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2025.

En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.

Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en septiembre fueron las siguientes:

Honda Yamaha Voge Zontes BMW Kymco Sym Kawasaki QJMotor Piaggio

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de septiembre:

1.Honda PCX 125: 680 matriculaciones.

Honda PCX125 / Honda

2.Yamaha NMAX 125: 538 matriculaciones.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Sym Symphony 125: 389matriculaciones.

SYM Symphony 125 / SYM

4.Voge 900 DSX: 358 matriculaciones.

Voge 900 DSX / Voge

5.Honda ADV 350: 341 matriculaciones.

Honda ADV 350 / Honda

6.Zontes 368 G: 334 matriculaciones.

Zontes 368 G / Zontes

7.Honda Forza 125: 289 matriculaciones.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Voge 626 DSX: 275 matriculaciones.

Voge 626 DSX / Voge

9.Yamaha X-MAX 125: 238 matriculaciones.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

10.Kymco Agility S 125: 237 matriculaciones.