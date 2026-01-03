Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en diciembre de 2025 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el último mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en diciembre de 2025 en España / Honda

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de diciembre con un total de 18.874 matriculaciones (23,5%). Este dato, sumado a los registros de todo el año, conlleva que el total de unidades matriculadas en 2025 ascienda a 265.220 matriculaciones, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2025.

En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.

Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en septiembre fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Voge
  4. Zontes
  5. BMW
  6. Kymco
  7. Sym
  8. Kawasaki
  9. QJMotor
  10. Piaggio

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de septiembre:

1.Honda PCX 125: 680 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

2.Yamaha NMAX 125: 538 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Sym Symphony 125: 389matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

4.Voge 900 DSX: 358 matriculaciones.

La Voge 900 DSX

Voge 900 DSX / Voge

5.Honda ADV 350: 341 matriculaciones.

La Honda ADV 350

Honda ADV 350 / Honda

6.Zontes 368 G: 334 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

7.Honda Forza 125: 289 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Voge 626 DSX: 275 matriculaciones.

Voge 626 DSX

Voge 626 DSX / Voge

9.Yamaha X-MAX 125: 238 matriculaciones.

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

10.Kymco Agility S 125: 237 matriculaciones.

Kymco Agility S 125

Kymco Agility S 125 / Kymco

