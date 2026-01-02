El Volkswagen Golf sigue siendo el vehículo usado más vendido en España

El Volkswagen Golf siempre ha sido un referente, en todas sus épocas y generaciones. Incluso después de la llegada de los coches eléctricos (y eso que hubo un e-Golf) el modelo alemán mantiene la preferencia de los conductores por su solvencia mecánica y estilo imperecedero. Trasciende a los tiempos.

La prueba está en que el modelo se ha situado, un año más, como el coche de ocasión más vendido en 2025 con 68.953 unidades comercializadas. Así se desprende de los datos ofrecidos por el portal de compra-venta coches.net en referencia a los modelos estrella del VO en el año que acaba de finalizar.

Los datos se apoyan también en la información ofrecida por Ganvam, que señala que la edad media de los turismos usados comprados por los particulares sigue siendo demasiado alta, ¡16,4 años!. Desde el portal destacan la "elevada edad de los vehículos de segunda mano más vendidos", que en todos los modelos es superior a los 12 años y que confirma la tendencia general del mercado español, que casi un 57% de los coches de ocasión vendidos en 2025 tiene más de una década.

Los diez preferidos

El Volkswagen Golf lidera el ránking de ventas y el de número de búsquedas. Por detrás del Golf se sitúa el Renault Megane, con 61.216 unidades vendidas, mientras que el Seat Ibiza ocupa el tercer puesto, con 60.208 unidades vendidas.

El ranking de los diez coches de segunda mano más vendidos el pasado año lo completa el Ford Focus, con 51.613 unidades vendidas (con unos alarmantes 15,5 años), el Seat León es sexto, con 50.370 unidades vendidas y una edad media de 13,6 años, sigue el Citroën C4, con 46.809 unidades vendidas y una edad media de 12,2 años y el Renault Clio, con 44.780 unidades vendidas y una edad media de 12,8 años.

Cierran el listado el Opel Corsa, como octavo modelo VO, con 35.857 unidades vendidas y una edad media de 12,4 años, el Citroën C3, con 35.815 unidades vendidas y una edad media de 12,2 años y, por último, el Opel Astra, con 34.757 unidades vendidas y una edad media de 16,7 años (alarmante también).