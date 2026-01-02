Las ventas de coches en España crecieron un 12,9% en 2025, con un auge del 77% del coche eléctrico

El barómetro del automóvil ya tiene su veredicto de 2025. Tras el batacazo post-pandemia, las matriculaciones de coches han peregrinado lentamente, superando incertidumbres de tecnología, normativas y planes de ayuda farragosos, hasta situarse en el linde del 1.200.000 coches. Todavía no iguala a 2019 con 1.258.260, pero anda más cerca.

Lejos quedan esos años boyantes con más de millón y medio de unidades vendidas (2006 con 1.634.608 coches). No ha sido una empresa fácil, y viendo lo que está por venir, los fabricantes ya pueden darse por satisfechos si en 2026 consiguen el empate.

El mercado de 2025 cerró con 1.148.650 coches vendidos en España (sumando turismos y todoterrenos), un 12,9% más que en el ejercicio de 2024 (1.016.885 unidades) que confirma la lenta recuperación del sector, atenazado por la transición tecnológica al vehículo eléctrico, según datos facilitados por la asociación de fabricantes española (ANFAC).

Kia EV3 / Kia

En este sentido, el incremento de las matriculaciones de coches solo con batería ha sido notable, con un crecimiento del 77,1% respecto al año anterior... aunque recordemos que siguen representando menos del 10% del mercado (la media europea se sutúa en el 16%).

Menos gasolina y diésel

El mayor incremento en porcentaje se lo han llevado los primos de los 100% eléctricos, los híbridos enchufables (PHEV) que han crecido un 111,7%, mientras que los hibridos convencionales subieron un 23,1%, siendo el grueso del mercado con 482.880 unidades vendidas, más de un tercio del total.

El gas (con muchísimo GLP encabezado por el superventas Dacia Sandero) subió un 76,9%, mientras que el porcentaje de coches de gasolina cayó 16% y los diésel un 35% (ya solo se venden menos de 70.000 coches al año con esta tecnología, muy eficiente dicho sea de paso). Con ello, recordar que los híbridos y los hibridos enchufables basan su tecnología en el motor de gasolina, no nos vayamos a engañar.

Pese a que desde el Gobierno no están muy a favor, la Unión Europea ha dado un ligero respiro tecnológico en este sentido alargando la posibilidad de vender motores de combustión (sostenibles) más allá del 2035, lo que, pese a no ser la panacea, seguro que ofrecerá al usuario un bálsamo mental que le puede llevar a recuperar algo de confianza a la hora de la compra.

Toyota y Dacia Sandero

Pese al brutal aumento de ventas del Renault Clio el pasado mes de diciembre (3.857 coches, un 78,5% más que el mes anterior), el Dacia Sandero se ha mantenido como el vehículo más vendido en España en 2025, algo que lleva haciendo los últimos 13 años en el mercado particular. El modelo fabricado en Rumanía de la marca del Grupo Renault (y que recientemente ha recibido un lavado de cara) vendió 38.548 unidades, un 16,8% más que en 2024.

Dacia Sandero / Dacia

El Clio es el segundo con 27.104 coches despachados, mientras que un coche chino, el MG ZS, completa el podio con 23.731 unidades, solo 530 más que el incombustible Seat Ibiza. Curiosidad. Si buscamos el modelo con al menos una versión 100% eléctrica en el top 10 encontraremos el Peugeot 2008 (made in Spain) en el octavo puesto (aunque con pocos eléctricos vendidos, eso si).

Si nos fijamos en el mercado por marcas, Hyundai se impuso en diciembre con 9.507 unidades, seguido de Renault (8.305) y Toyota (7.446). Precisamente la marca japonesa, Toyota, ha vuelto a cerrar 2025 como líder indiscutible del mercado español con más de 10.000 coches vendidos sobre el segundo. La firma que hasta el pasado día 31 de diciembre presidía en España Miguel Carsi (hoy dirigiendo la división europea de hidrógeno) vendió 96.290 coches, seguida por Renault que creció un 29,7% (83.308) refrendando la buena labor de Sebastian Guigues (hoy dirigiendo el mercado italiano) y Volkswagen (76.545).