Motos
El sector de la moto cierra diciembre con una caída del 23,5%
Las escúteres siguen siendo las preferidas por los conductores dentro de este segmento
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de diciembre con un total de 18.874 matriculaciones (23,5%). Este dato, sumado a los registros de todo el año, conlleva que el total de unidades matriculadas en 2025 ascienda a 265.220 matriculaciones, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2025.
En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.
Los ciclomotores también caen
Por mercados, las motocicletas cayeron en diciembre 2025 un 17,5% (8.766 uds); los ciclomotores cerraron diciembre en negativo también, con un total de 1.104 registros (34,5%). El canal de particulares fue el único positivo tanto en motocicletas como en ciclomotores: las motocicletas crecieron un 14,2% (14.915 uds.) y los ciclomotores lo hicieron en un 5,9% (1.007 uds.).
Respecto al resto de vehículos de categoría L, los triciclos cerraron diciembre 2025 con datos positivos, con un crecimiento del 29,5% (290 uds.), también fueron positivos los datos de cuatriciclos pesados 39,6% (589 uds.), mientras que cuatriciclos ligeros cerraron en negativo con una caída del 23,7% (325 uds.).
En cuanto al mercado eléctrico, el total de la categoría L cerró diciembre en negativo con una caída del 34,7% (820 uds.), siendo el cierre del año positivo con un incremento del 14% (11.050 uds.).
Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “El cierre de diciembre de 2025 era esperado, contábamos con el efecto que tendría el gran volumen de matriculaciones de diciembre 2024 derivado del cambio de etapa de homologación Euro5+ que supuso un crecimiento del +75,5%. En cuanto a los datos positivos del cierre del año, que la moto y el vehículo ligero continúe en crecimiento es sin duda una buena noticia para el sector, para la movilidad y para la sociedad en su conjunto”.
