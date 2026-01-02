Los finalistas de The Car of the Year, al detalle: Kia EV4

El Kia EV4 es una de las grandes novedades de este año y es por eso que se encentra entre los siete finalistas del acalamado premio Car Of The Year. El vehículo de la marca coreana se desmarca de las tendencias y apuesta por segmento en auge: el de los eléctricos compactos. Lo hace con dos carrocerías: un hatchback y un fastback; y por sus características al final también coquetea con el segmento D.

El Kia EV4 está construido sobre la plataforma modular del grupo E-GMP, pensada especialmente para Europa. De hecho, la versión hatchback del EV4 se produce en Europa, concretamente en Eslovaquia. Se convierte así en el primero modelo electrificado en fabricarse en el Viejo Continente.

Kia EV4 hatchback / Kia

Solo hay una única opción de motor, un eléctrico de 204 CV que acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. La aceleración el coche en marcha es correcta y, aunque no hay que esperar grandes alardes de potencia, el comportamiento dinámico en general es bueno.

Cuatro cifras de autonomía

Las baterías que alimentan este motor, no obstante, sí son dos. Una más pequeña, de 58,3 kWh, que declara una autonomía de 430 kilómetros para la carrocería hatchback y 410 para la fastback. Quien necesite más siempre puede apostar por la opción Long Range, con una batería de 81,4 kWh y autonomías declaradas entre los 625 y los 633 kilómetros.

Con dos levas detrás del volante se puede regular la intensidad de la frenada regenerativa de manera cómoda. Cuenta también disfruta de la función i-Pedal 3.0.

Kia EV4 fastback. / kia

El diseño exterior se caracteriza por unas formas cuadradas y una sensación de que el coche está bien plantado sobre el asfalto. Quizás son esos faros full LED verticales los que contribuyen a ello. En la trasera destaca un spoiler divido en dos partes, una de las características que le dan al Kia EV4 un coeficiente aerodinámico de 0,23.

Dos carrocerías, dos maleteros

Gracias a la plataforma compartida, ambas carrocerías disfrutan de la misma distancia entre ejes, 2,82 metros. También son igual de anchas, con 1,86 metros. El resto de las medidas sí que cambian.

Mientras que el EV4 fastback mide 4,73 metros de largo, quedándose muy por los pelos en el segmento C, saltando al D según quien lo mire; el hatchback se queda en los 4,43 metros. Inevitablemente, también cambia el maletero: la primera carrocería llega a los 490 litros, mientras que la segunda se queda en los 435 litros. Por último, de alto se llevan apenas medio centímetro: el sedán alcanza el 1,48 mientras que el fastback sube al 1,485.

Diferencias de maletero del Kia EV4: a la izquierda el hatchback, a la derecha el fastback. / Kia

De esta diferencia de largura se beneficia, como ha quedado claro, el maletero. Eso sí, el resultado en el Kia EV4 fastback es una trasera... peculiar. Algunos la amarán, otros la odiarán, pero como sobre gustos no hay nada escrito, mejor que sea el propio conductor el que juzgue qué carrocería es su favorita.

Interior tecnológico y sencillo

El espacio en las plazas traseras es, por lo tanto, similar en ambas carrocerías. La verdad es que se puede viajar cómodamente y hay espacio de sobra para las piernas. Es aquí donde se nota de verdad la diferencia de tamaño con el Kia EV3.

Siguiendo con el interior, el Kia EV4 destaca por su tecnología. El diseño es sencillo, pero no le falta de nada: hay hasta un enchufe convencional, ya que el Kia EV4 disfruta de la función Vehicle-to-Load, con una potencia de 3,6 kW, y Vehicle-to-Grid. En los respaldos de los asientos delanteros hay tomas USB-C, igual que debajo de la pantalla de infoentretenimiento, donde también hay una plataforma de carga inalámbrica y una toma de mechero tradicional (al menos, en el acabado GT Line, el tope de gama del Kia EV4).

Interior del Kia EV4 / Kia

En el salpicadero encontramos la estructura de Kia que ya conocemos, con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, una pantalla de 5,3 pulgadas controlar el sistema de climatización (aunque no hemos encontrado el ajuste del volante exacto para no taparla mientras se conduce) y otra pantalla igual que la primera para controlar el sistema de infoentretenimiento.

Completando esta parte de servicios y tecnología, el Kia EV4 ha pensado en los momentos de carga de la batería y ofrece apps como Netflix para poder pasar el rato. Eso sí, no será demasiado, ya que las cifras de recarga con un enchufe rápido se quedan en media hora para pasar del 10 al 80% de la batería.

Precio del Kia EV4

¿Cuánto cuesta el Kia EV4? La oferta comercial empieza en los 26.400 euros para la versión hatchback con batería pequeña, que comercialmente se llamará EV4, sin apellidos; y los 30-450 euros para la fastback en igualdad de condiciones. Eso sí, estas cifras son para aquellos que consigan las ayudas y los descuentos de la marca.

De lo contrario, el precio de los Kia EV4 de acceso empiezan en los 38.695 y los 42.745 euros. Los acabados tope de gama, GT Line, suben hasta los más de 50.000 euros en ambos casos.