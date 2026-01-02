Dacia Sandero, el coche más vendido de 2025

Las ventas de turismos cierran 2025 con un total de 1.016.885 unidades, un 7,1% más que el año anterior. Una cifra que permite superar tras cuatro años consecutivos la barrera del millón de unidades, que no se alcanzaba desde antes del inicio de la pandemia. El buen comportamiento de diciembre, con un incremento del 28,8% respecto al mismo mes de 2023 y 105.346 unidades ha permitido superar esta cifra.

El Dacia Sandero es el coche más vendido de 2025 con 38.548 unidades matriculadas, 10.000 más que el segundo, el Renault Clio. A pesar de ser el tercer coche más vendido en diciembre de 2025 (Renault Clio 3.857 y Hyundai Tucson 3.133), el Dacia Sandero es el coche más vendido desde hace más de una década, líder tanto en particulares como en el mercado general, en nuestro país.

Dacia Sandero / Dacia

Dacia Sandero el coche más barato y el más vendido en 2025

El Dacia Sandero es un coche urbano del segmento B, que se ha renovado para afrontar 2026 y continuar con su éxito. El Sandero básico sigue estando disponible con el motor SCe 65. Por encima, está el nuevo TCe 100 en el Sandero y el TCe 110 en el Stepway, que aportan un extra de potencia y mejor respuesta en el día a día. La nueva versión Eco-G 120, un motor bifuel de gasolina y GLP que gana 20 CV respecto al anterior, alcanza los 120 CV. El depósito de GLP crece hasta los 49,6 litros, lo que permite una autonomía total de hasta 1.590 km combinando ambos carburantes.

El Dacia Sandero llega con una nueva firma luminosa LED con forma de ‘T’ invertida, conectada por una línea de puntos con efecto pixel que une faros y parrilla. Una parrilla y el paragolpes delanteros llegan rediseñados, con un estilo más ancho y moderno. Los laterales mantienen las proporciones conocidas, sin cambios drásticos, pero con nuevos diseños de llantas y embellecedores.

Dacia Sandero / Dacia

En una actualizada parte trasera, está el maletero que ofrece 328 litros de capacidad, que, abatiendo los asientos traseros, llega hasta los 1.108 litros. Los pilotos traseros con LED y patrón pixelado son más modernos junto con la firma luminosa frontal.

Dacia Sandero / Dacia

En el interior gana en calidad con nuevos tejidos, volante rediseñado y palanca E-Shifter, además de mejoras tecnológicas notables: pantalla central de 10 pulgadas, navegación conectada, cargador inalámbrico y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas con una interfaz más intuitiva.

Interior del nuevo Dacia sandero 2026 / Dacia

El Dacia Sandero con etiqueta C arranca en 13.490 euros. Las versiones GLP están disponibles desde 15.820 euros en el Stepway y desde 16.440 en el Sandero en acabado Journey.