Los 5 mejores regalos que puede pedir un motero a los Reyes Magos

Si eres un apasionado de las dos ruedas, esta lista no te dejará indiferente 

Los 5 mejores regalos que puede pedir un motero a los Reyes Magos

Los 5 mejores regalos que puede pedir un motero a los Reyes Magos / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Los Reyes Magos están al caer y, aunque muchos ya han recibido más de un regalo a lo largo de esta Navidad, aún hay muchas personas que esperan con ansia saber qué se van a encontrar la mañana del 6 de enero bajo el árbol.

Si eres de los que apura y aún no has terminado la lista de los Reyes Magos, te traemos cinco regalos que podrían encantarte si lo tuyo son las dos ruedas.

1.Equipamiento

Este regalo es uno de los más prácticos para un/a motorista, puesto que la vestimenta de moto se desgasta con el uso diario. Además, siempre es un buen momento para renovar una chaqueta, un casco o unos guantes

2. El chaleco Airbag

El chaleco hinchable para motoristas se ha convertido en un complemento trascendental del equipamiento por su nivel de seguridad. La creación del airbag de moto fue toda una revolución comparable a los primeros cascos integrales, por lo que es una muy buena idea para regalar en estas fechas tan señaladas. 

Ten en cuenta que actualmente la oferta de los airbag de moto es muy amplia debido a que la DGT comenzó a recomendarlos hace tiempo, y los precios están facilitando en gran medida su popularización.

Así son los nuevos chalecos con airbag de los motoristas de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil con chalecos con airbag / EP

3.Cursos de conducción

Un curso de conducción siempre es de ayuda para afianzar al conductor/a y para que adquiera nuevos conocimientos y habilidades

Según la disciplina y el nivel, puedes regalar cursos presenciales de técnicas de pilotaje, de técnicas de conducción, de seguridad y de perfeccionamiento, o cursos más específicos de Enduro, Motocross o Trail.

4. Un buen casco personalizado

Una personalización original del casco de la moto es un regalo que no dejará indiferente a nadie. No consiste en cambiar únicamente el color, sino conseguir un estilo propio que esté diseñado exclusivamente a tu gusto. 

Actualmente, existen tecnologías muy avanzadas que permiten decorar los cascos incluso con fotografías o ilustraciones con efectos hiperrealistas de muy elevada calidad. ¡Podrías hasta parecer un piloto de MotoGP!

5. Escapada en moto

Regalar un viaje organizado en moto es un regalo muy original del que además puedes ser partícipe. Existen agencias que organizan viajes grupales en moto y ofrecen una ruta con paisajes increíbles para avivar ese sentimiento de querer descubrir el mundo viajando sobre dos ruedas. 

