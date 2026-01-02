Estos son los 4 secretos ocultos del cinturón de seguridad que todo conductor debe saber

El cinturón de seguridad es el elemento de seguridad pasiva más importante. Los expertos afirman que en caso de accidente de tráfico, este componente reduce un 50% el riesgo de muerte y aproximadamente al 75% el de lesiones. El cinturón de seguridad te puede salvar la vida en un accidente de tráfico y en otras situaciones.

Es obligatorio llevar puesto correctamente el cinturón de seguridad en los coches ya que es un elemento muy importante que nos puede salvar la vida. En 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españoles, la cifra más alta desde 2019. 156 de los fallecidos circulaban sin el cinturón de seguridad.

La importancia de llevar puesto el cinturón de seguridad / Freepik

Multas por no llevar puesto el cinturón de seguridad

La DGT advierte del peligro que supone viajar en coche sin llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello), y la horizontal por debajo del abdomen.

Además de ser muy peligroso, no llevar abrochado el cinturón de seguridad es una infracción grave y está sancionado con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carné si eres el conductor.

No llevar el cinturón es una sanción de 200 euros / Freepik

Los 4 grandes secretos del cinturón de seguridad

Como ya sabemos, la principal utilidad del cinturón de seguridad es salvarnos la vida ante un accidente de tráfico. Pero este arnés diseñado para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo, también es muy útil para diferentes actividades.

Si tu coche se avería en la carretera y estás cerca de una gasolinera, por ejemplo, puedes estirar el cinturón de seguridad al máximo, cerrar la puerta del coche y te lo pones sobre el hombro. Así podrás usar la fuerza de todo el cuerpo para empujar el coche y con la mano derecha puedes controlar la dirección con el volante.

Mujer poniéndose el cinturón de seguridad / Getty Images

Tienes que estar atento y cuando compres un coche, debes estirar el cinturón de seguridad al máximo y revisar la parte final. Si tiene moho o arena es muy probable que este coche haya estado inundado por agua. Así que bajo ninguna circunstancia debes comprarlo.

Al comprar un coche debes mirar también la fecha de producción en el cinturón de seguridad. Luego debes abrir la puerta del copiloto y comparar la fecha de producción del cinturón de seguridad con la fecha de producción en la placa de identificación. Si no coinciden, significa que es muy probable que este coche haya tenido un accidente.

Si te quedas atrapado dentro del coche y no puedes salir, con la hebilla del cinturón de seguridad puedes golpear el borde del cristal. De esta manera, podrás romper la ventanilla y escapar ante una situación de peligro.