Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisSorteo ONCE NavidadTommy Lee JonesLamine YamalCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Coches

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el último mes del año

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España / Renault

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las ventas de turismos cierran el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.

En el último mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Hyundai, Renault y Toyota. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:

1.Renault Clio

Nuevo Renault Clio de sexta generación

Renault Clio / Renault

En el mes de diciembre, el vehículo más vendido fue el Renault Clio, con 3.857 matriculaciones.

2.Hyundai Tucson

HYUNDAI TUCSON

Hyundai Tucson / Hyundai

En segundo lugar durante el mes de diciembre se encuentra el Hyundai Tucson con 3.133 matriculaciones.

3.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

Cerrando el podio se encuentra el Dacia Sandero, con 2.724 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche del segmento B tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.942 matriculaciones.

5.Toyota C-HR

Toyota C HR+ eléctrico

Toyota CH-R / Toyota

En la quinta plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.852 matriculaciones.

6.Peugeot 2008

Peugeot 2008

Peugeot 2008 / Peugeot

En el sexto lugar, el Peugeot 2008, con 1.838 matriculaciones.

7.Volkswagen T-Roc

Nuevo Volkswagen T-Roc.

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

El Volkswagen T-Roc, con 1.786 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Peugeot 208

Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

En el octavo lugar, el Peugeot 208 obtuvo 1.757 matriculaciones.

9.Toyota RAV 4

Toyota RAV 4

Toyota RAV 4 / Toyota

El Toyota RAV 4, con 1.752 matriculaciones, ocupa la novena plaza.

10.Hyundai Kona

Hyundai Kona

Hyundai Kona / Hyundai

Por último, cerrando el ranking, el Hyundai Kona tuvo 1.711 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en diciembre fueron:

  1. Tesla Model 3
  2. Tesla Model Y
  3. Dolphin Surf

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en diciembre fueron los siguientes:

Noticias relacionadas y más

  1. BYD Seal U
  2. MG HS
  3. Toyota RAV 4

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
  3. Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
  4. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  5. Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
  6. Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
  7. Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
  8. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Cáritas avisa sobre las nuevas formas de pobreza en Catalunya

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: “Vi a personas completamente quemadas"

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas

Última hora del incendio en el bar Le Constellation en estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves

Última hora del incendio en el bar Le Constellation en estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves

El precio del euríbor hoy, 2 de enero: así arranca el año en el mercado de las hipotecas

El precio del euríbor hoy, 2 de enero: así arranca el año en el mercado de las hipotecas

Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona

Qué hacer esta semana: los mejores planes en Barcelona