Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Las ventas de turismos cierran el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.

En el último mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Hyundai, Renault y Toyota. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:

1.Renault Clio

Renault Clio / Renault

En el mes de diciembre, el vehículo más vendido fue el Renault Clio, con 3.857 matriculaciones.

2.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Hyundai

En segundo lugar durante el mes de diciembre se encuentra el Hyundai Tucson con 3.133 matriculaciones.

3.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

Cerrando el podio se encuentra el Dacia Sandero, con 2.724 matriculaciones.

4.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.942 matriculaciones.

5.Toyota C-HR

Toyota CH-R / Toyota

En la quinta plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.852 matriculaciones.

6.Peugeot 2008

Peugeot 2008 / Peugeot

En el sexto lugar, el Peugeot 2008, con 1.838 matriculaciones.

7.Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

El Volkswagen T-Roc, con 1.786 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

En el octavo lugar, el Peugeot 208 obtuvo 1.757 matriculaciones.

9.Toyota RAV 4

Toyota RAV 4 / Toyota

El Toyota RAV 4, con 1.752 matriculaciones, ocupa la novena plaza.

10.Hyundai Kona

Hyundai Kona / Hyundai

Por último, cerrando el ranking, el Hyundai Kona tuvo 1.711 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en diciembre fueron:

Tesla Model 3 Tesla Model Y Dolphin Surf

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en diciembre fueron los siguientes: