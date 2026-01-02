Coches
Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el último mes del año
Las ventas de turismos cierran el año con 1.148.650 unidades, un 12,9% más que el año anterior. Una cifra que vuelve a superar el millón de unidades matriculadas por quinto año consecutivo. No obstante, diciembre ha finalizado con datos a la baja tras dos meses superando cifras prepandemia, con 103.012 turismos vendidos se sitúa un 2,2% por debajo de 2024 y un 2,7% de 2019.
En el último mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Hyundai, Renault y Toyota. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:
1.Renault Clio
En el mes de diciembre, el vehículo más vendido fue el Renault Clio, con 3.857 matriculaciones.
2.Hyundai Tucson
En segundo lugar durante el mes de diciembre se encuentra el Hyundai Tucson con 3.133 matriculaciones.
3.Dacia Sandero
Cerrando el podio se encuentra el Dacia Sandero, con 2.724 matriculaciones.
4.Seat Ibiza
El Seat Ibiza, en cuarto lugar, tuvo 1.942 matriculaciones.
5.Toyota C-HR
En la quinta plaza, el Toyota C-HR tuvo 1.852 matriculaciones.
6.Peugeot 2008
En el sexto lugar, el Peugeot 2008, con 1.838 matriculaciones.
7.Volkswagen T-Roc
El Volkswagen T-Roc, con 1.786 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.
8.Peugeot 208
En el octavo lugar, el Peugeot 208 obtuvo 1.757 matriculaciones.
9.Toyota RAV 4
El Toyota RAV 4, con 1.752 matriculaciones, ocupa la novena plaza.
10.Hyundai Kona
Por último, cerrando el ranking, el Hyundai Kona tuvo 1.711 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en diciembre fueron:
- Tesla Model 3
- Tesla Model Y
- Dolphin Surf
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en diciembre fueron los siguientes:
- BYD Seal U
- MG HS
- Toyota RAV 4
