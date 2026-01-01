Estos son los pasos a seguir con la baliza V16 si se te para el coche o tienes un accidente

La llegada de la baliza V16 como sistema prioritario de señalización en carretera ha generado una enorme polémica y confusión entre los conductores. ¿Triángulos sí o no? ¿Cuándo se puede bajar del coche? ¿Qué se debe hacer primero? La DGT ha ido cambiando su criterio en los últimos meses, y ahora ha tenido que dar un paso atrás: sí se pueden utilizar los triángulos si el conductor considera que es seguro hacerlo y siempre que también se haya colocado la baliza.

Atasco en un accidente. / LNE

Para aclarar definitivamente qué hacer en caso de avería o accidente, recogemos aquí el protocolo oficial actualizado y explicamos punto por punto cómo actuar en carretera ante una emergencia.

El protocolo PAS sigue siendo la base

Antes de cualquier acción técnica, hay que tener claro el orden lógico de cualquier actuación en carretera. Se trata de la conocida conducta PAS:

Proteger la zona del accidente y a las personas implicadas.

la zona del accidente y a las personas implicadas. Avisar al 112 para pedir asistencia.

al 112 para pedir asistencia. Socorrer solo si se tienen conocimientos básicos y sin agravar la situación.

Paso a paso: qué hacer en caso de accidente desde dentro del coche

La DGT ha definido un orden claro de actuación que parte de una premisa fundamental: reducir al mínimo el tiempo fuera del vehículo. Por eso, todo empieza desde el interior.

Luces de emergencia y detención segura. Al detectar un problema, lo ideal es dirigirse al arcén derecho o a una zona apartada . Una vez detenido, hay que activar las luces de emergencia (warning). Si es de noche o hay poca visibilidad, también se deben mantener encendidas las luces de posición.

Al detectar un problema, lo ideal es . Una vez detenido, hay que activar las luces de emergencia (warning). Si es de noche o hay poca visibilidad, también se deben mantener encendidas las luces de posición. Chaleco reflectante antes de salir. La norma exige tener el chaleco dentro del habitáculo , nunca en el maletero. Ponérselo antes de bajar del coche es obligatorio en vías interurbanas. Bajar sin él es una infracción grave.

La norma exige tener el chaleco , nunca en el maletero. del coche es obligatorio en vías interurbanas. Bajar sin él es una infracción grave. Baliza V16: el nuevo estándar. Sin salir del coche, se debe sacar el brazo por la ventanilla y colocar la baliza en el techo, preferiblemente en la parte más alta. Esta acción permite señalizar la emergencia en pocos segundos sin asumir riesgos innecesarios.

Recordemos que, a partir de 2026, solo serán válidas las balizas conectadas, que envían la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

¿Salir del coche o no?

Esta es la parte más delicada. Según la DGT, solo se debe salir si hay una zona segura fuera de la calzada (como un arcén amplio, detrás de un guardarraíl o zona apartada). Y siempre por el lado contrario al tráfico. Si no hay un lugar seguro, la recomendación es quedarse dentro del vehículo con el cinturón puesto.

La baliza V16 de Osram / Osram

¿Y los triángulos?

Hasta hace poco, la DGT era tajante: no a los triángulos. La propia dirección general afirmaba que el riesgo de atropello al bajarse a colocarlos superaba su utilidad. De hecho, desde julio de 2023 no es obligatorio usarlos en autopistas y autovías, y su uso general se eliminará por completo en 2026.

Pero la presión de colectivos de bomberos, conductores profesionales y Guardia Civil ha forzado una rectificación. Según una nueva instrucción interna, no se multará a quienes usen los triángulos, siempre que también hayan colocado correctamente la baliza V16.

Eso sí, la norma mantiene que solo deben usarse en carreteras convencionales y si es seguro hacerlo. Es decir, el conductor decide si el entorno permite bajar del coche y señalizar con los triángulos a 50 metros por delante y por detrás del vehículo.

Trámites, mejor fuera de la vía

Un punto importante que suele pasarse por alto es que no se pueden hacer trámites sobre la calzada. El Real Decreto 159/2021 prohíbe expresamente rellenar partes de accidente o intercambiar datos si los vehículos siguen en la vía. Lo correcto es mover los coches, si pueden circular, hasta una zona segura antes de realizar cualquier gestión. Si no pueden moverse, la prioridad sigue siendo la protección personal, dejando los papeles para cuando llegue la asistencia.