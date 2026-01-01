El sector de las motocicletas se encuentra en pleno auge: la tendencia refleja un aumento de estos vehículos tanto a nivel de compras como de circulación. Según datos de ANESDOR, (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) el mercado de las motos y vehículos ligeros creció un 10% en 2024, el mejor dato desde 2008.

En este contexto de expansión, y especialmente en una época en la que muchos conductores aprovechan para revisar su moto o incluso darse un “regalo de Navidad” en forma de dos ruedas, se ha realizado un estudio sobre el estado de más de 3.7 millones de estos vehículos, ofreciendo datos interesantes acerca de su uso, antigüedad o posibles riesgos asociados.

El parque móvil sigue envejeciendo

En primer lugar, la edad media es de unos 12 años por vehículo, aunque el 44% del total cuenta con más de 15 años de antigüedad. Este dato refleja, por un lado, un parque móvil envejecido por la presencia de motos cada vez más antiguas, y, por otro lado, un mercado dinámico, con un aumento en la compra de unidades nuevas que contribuyen, poco a poco, a su renovación.

En cuanto a su propiedad, el 49% de las motocicletas han tenido dos o más dueños, lo que refleja una especial relevancia del mercado de ocasión entre los usuarios de estos vehículos.

El 44% de las motocicletas en circulación en España tiene 15 o más años / JORDI COTRINA

El alquiler se usa con mayor intensidad

Respecto a su kilometraje, las motos acumulan de media unos 35.000 km, cifra que aumenta hasta los 41.000 km en el caso de vehículos procedentes de importación y que se reduce hasta los 31.000 km en aquellas pertenecientes a flotas de alquiler. Esta variación puede deberse tanto a un uso más intensivo de las motos importadas antes de llegar al país como a la mayor rotación y renovación de los modelos destinados al alquiler.

De hecho, estas últimas presentan una antigüedad media de solo 8 años, lo que implica que se utilizan de forma más intensiva que otras motos, un factor relevante a tener en cuenta para cualquiera que esté valorando la compra de un vehículo con estas características.

Solo un 8% de las motocicletas en circulación tiene algún riesgo asociado, algo menos de 300.000 unidades. Entre dichos riesgos destacan las inconsistencias de kilometraje, presentes en el 3% de los vehículos analizados (unas 110.000 unidades) y la procedencia de flotas de alquiler o motosharing, en un 2% del total (74.500 unidades), factores que pueden afectar a su valor de mercado y estado real.

Su distribución geográfica está centralizada en algunas de las zonas más pobladas: las ciudades con mayor concentración de motocicletas son Barcelona, con el 17% del total de unidades, Madrid, con un 11%, y Málaga, que cuenta con el 5% de unidades a nivel nacional.

Finalmente, según explican en el informe realizado por CARFAX -proveedor privado de historiales de vehículos a nivel europeo- el parque móvil de motocicletas en España está compuesto casi en su totalidad por modelos de gasolina, tan solo el 1% de las unidades analizadas corresponde a motos eléctricas. Este dato refleja que, a pesar del crecimiento de interés por la movilidad sostenible y las políticas públicas a favor de la electrificación del transporte, la adquisición de este tipo de vehículos sigue siendo muy limitada.