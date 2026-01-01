Los finalistas de The Car of the Year, al detalle: Citroën C5 Aircross

El Citroën C5 Aircross no está por casualidad entre los siete finalistas de la edición del 2025 del aclamado premio Car Of The Year. Familiar, cómodo y tecnológico, se presenta como una puerta de entrada a la electrificación perfecta, ya que cubre un amplio rango de opciones entre las que elegir la que más se ajuste a las propias necesidades.

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Tecnología y confort

Gran parte del trabajo que Citroën ha llevado acabo en el nuevo C5 Aircross, tanto en sus versiones híbridas como en la eléctrica, lo ha ganado el interior.

Este SUV goza del concepto C-Zen Lounge de Citroën, donde la tecnología gana protagonismo sin perder un ápice de comodidad.

Así, la nueva estructura de pantallas del Citroën C5 Aircross ubica un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas que trabaja en conjunto con un head-up display. La pantalla del sistema de infoentretenimiento es de tipo cascada, con un diseño en vertical que cae hasta la consola central, donde aparecen la palanca del cambio de marchas y el selector de modos de conducción. Obviamente, este Citroën cuenta con Apple CarPlay y Android Auto, además de Chat GPT integrado.

Interior del nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

El confort continua en los asientos, que disfrutan de la tecnología Citroën Advanced Confort, con espuma de alta calidad. Los asientos delanteros se pueden ajustar eléctricamente y los ocupantes pueden activar funciones de masaje, ventilación y calefacción. Los asientos traseros también son calefactables.

Las versiones más equipadas del Citroën C5 Aircross llevan de serie el paquete Drive Assist 2.0, con funciones de conducción semiautónoma de nivel 2. Entre ellas, está el asistente de cambio semiautomático de carril, límite de velocidad, detección de ángulos muertos, alerta de tráfico cruzado trasero y cámara de alerta de atención al conductor.

Este espacioso SUV de Citroën cuenta con un maletero sobresaliente con capacidad útil de 650 litros, ideal para adaptarse a las necesidades del día a día que, como marcan los cánones del Doble Chevrón, ofrece unas posibilidades de modularidad con alternativas casi infinitas.

Citroën C5 Aircross / Citroën

Electrificación total

En lo que se refiere a las motorizaciones, el Citroën C5 Aircross brilla en su segmento por la alta variedad de tecnologías. En la gama de lanzamiento, se puede optar por una versión Hybrid de 145 CV, equipada con tecnología híbrida de 48 V y que puede cubrir hasta el 50% del trayecto en modo eléctrico, cuando se circula por ciudad.

El motor turbo de gasolina de nueva generación, con 3 cilindros y 1,2 litros, rinde 136 CV de potencia y se combina con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 12 CV (9 kW), con un pico de 28 CV (21 kW). Este motor eléctrico está alimentado por una batería de 0,9 kWh e integrado en la nueva transmisión automática de doble embrague eDCS de seis velocidades.

Citroën C5 Aircross / Citroën

Gama y precios

La gama del Citroën C5 Aircross, en todos sus motores, disfruta de tres acabados: You, Plus y Max. Además, pensando en los condcutores profesionales, se suma la opción Business. Los precios para el nuevo Citroën C5 Aircross empiezan en los 29.690 euros para el motor híbrido, 39.590 euros del híbrido enchufable y los 42.590 euros del eléctrico, sin aplicar ayudas.

Citroën ofrece con su C5 Aircross una opción capaz y cómoda, tanto para el uso diario como para los viajes más largos, sin descuidar los detalles o la tecnología.