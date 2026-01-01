Cómo conducir de forma segura en días de lluvia

Gran parte de la Península suele estar en alerta por intensas lluvias y tormentas a lo largo del invierno. Si la alerta es roja o naranja lo más recomendable es no coger el coche, pero si resulta inevitable debes seguir una serie de consejos para viajar de la forma más segura posible, puesto que la mayoría de los accidentes de tráfico que se producen en otoño e invierno en nuestro país son con lluvia.

Distintos estudios revelan que el riesgo de sufrir un accidente con lluvia es un 70% superior mientras está lloviendo y no cuando dejan de caer gotas pero el asfalto sigue mojado. Por ello, hoy te traemos una serie de recomendaciones para que no tengas sustos al conducir mientras llueve.

La visibilidad se reduce

En primer lugar, cuando llueve hay menos luz ambiental y además, las gotas de agua en el aire disminuyen la visibilidad horizontal, es decir, la distancia máxima a la que el conductor/a puede distinguir un objeto.

Por otro lado, la lluvia modifica en gran medida el entorno visual de los conductores, sobre todo de noche. Esto se produce porque se filtra parte de la luz de los faros reduciendo las zonas iluminadas, cambia la luz que se refleja sobre la carretera, se reducen las propiedades reflectantes de la pintura de las marcas viales, disminuye el contraste entre los objetos y su fondo, y cambia la percepción visual de ciertas superficies.

No obstante, el factor más peligroso de la lluvia es que afecta a la capacidad del conductor/a para ver a través del parabrisas, puesto que las gotas de agua distorsionan la luz y reducen la visibilidad del usuario. Aunque tengas los limpiaparabrisas activados, la falta de uniformidad de la capa de agua sobre el cristal explica la mala visibilidad; un efecto que se multiplica si el parabrisas sufre desperfectos o si se ha manchado con el barro y la grasa que suele estar presente en la carretera.

La importancia del parabrisas limpio

Uno de los aspectos más importantes para ver bien a la hora de conducir es mantener el parabrisas en buen estado, es decir, sin daños y limpio.

Debes tener las escobillas de los limpiaparabrisas en perfecto estado para poder ver perfectamente. También es recomendable aplicar en el parabrisas un tratamiento repelente de lluvia, puesto que está demostrado que los tratamientos hidrofóbicos mejoran la agudeza visual y además, son especialmente beneficiosos de noche.

La lluvia modifica en gran medida el entorno visual de los conductores / Archivo

El empañamiento de los cristales

Cuando llueve es normal que se empañen los cristales del coche. Sin embargo, debes saber que un cristal sucio por dentro se empaña más rápido y encima es más difícil de desempañar. Esto también se aplica a las ventanillas laterales, ya que te permiten ver a través de los retrovisores exteriores. Para evitar que se empañen los cristales del vehículo, lo más eficaz es poner la ventilación en su función específica, es decir, la que dirige el aire hacia el parabrisas, con el aire acondicionado y la recirculación, además de la calefacción.

Es fundamental encender las luces de carretera para ver bien y ser vistos. No debes encender las luces largas, puesto que su reflejo disminuye la visibilidad. En casos extremos de mucha lluvia, es recomendable activar los antiniebla traseros, aunque no debes olvidarte de apagarlos cuando el tiempo mejore, para no molestar al resto de usuarios de la vía ni recibir una multa de tráfico.

Recomendaciones a la hora de conducir

También es aconsejable circular con precaución y ver el estado del asfalto con tal de buscar charcos o regueros que puedan causar aquaplanning. Debes tener en cuenta que un asfalto claro que refleja como el cristal tiene menos agarre que uno oscuro que no reflecta la luz.

Es fundamental aumentar la distancia de seguridad, ya que te dará más tiempo de reacción ante imprevistos y además, reducirá el agua en suspensión que levanta el vehículo que llevas delante.

En condiciones extremas en las que la visibilidad se reduce hasta imposibilitar la conducción, es recomendable parar en un lugar seguro para no ser embestido/a por otro vehículo. Hasta encontrar un espacio seguro, debes avanzar alternando la vista al frente con miradas más cercanas a izquierda y derecha buscando las líneas de la carretera.

Es muy importante prestar atención a los coches que te rodean, sobre todo si son camiones y autobuses, ya que pueden levantar grandes cantidades de agua al pasar sobre charcos. Si se da el caso y recibes una de estas grandes salpicaduras debes calmarte, mantener la trayectoria y no dar frenazos bruscos.