¿Te imaginas un coche capaz de saltar o flotar? BYD lo ha hecho realidad

BYD lleva años ofreciendo soluciones que redefinen aspectos clave como la seguridad, el dinamismo, la eficiencia y el confort, adaptadas a las necesidades de cada tipo de cliente. A través de sus tres marcas (BYD, DENZA y YANGWANG) la firma china continúa ampliando el alcance de sus innovaciones para todos los conductores. En el día de hoy te traemos algunas de las características más curiosas de algunos de sus coches.

Cell to Body: batería integrada en el chasis

Estrenada en el BYD Seal, una de las principales ventajas de esta tecnología es su gran seguridad. Al convertir la batería en una parte integral del chasis aumenta la resistencia estructural del vehículo y reduce la posibilidad de intrusión en el habitáculo en caso de impacto. Hasta el 20% de la transmisión de la fuerza en caso de impacto frontal pasa a través de la batería, y hasta el 30% en caso de impacto lateral.

Blade Battery: referencia en seguridad dentro de la industria

BYD recurre en todos los modelos que se comercializan en el mercado europeo a la Blade Battery, una batería de fosfato de hierro y litio (LFP). Gracias a su arquitectura y a la elevada estabilidad térmica propia de esta química, la Blade Battery se ha consolidado como un referente en materia de seguridad dentro de la industria de los vehículos eléctricos.

La Blade Battery ha superado con éxito el exigente Nail Penetration Test -una de las evaluaciones más severas en el ámbito de la seguridad de baterías- sin presentar combustión ni explosión.Esta prueba consiste en insertar un clavo de acero de gran longitud directamente en una celda de la batería, simulando un daño severo como el que podría producirse en una colisión grave o con un objeto punzante penetrando el pack de baterías.

La Blade Battery también posee una resistencia estructural excepcional pudiendo flexionarse sin dañarse incluso bajo la presión de un camión de 46 toneladas pasando por encima.

Flash Charging: 400 km de autonomía en 5 minutos

BYD también redefine la carga ultrarrápida con su nueva Super e-Platform, una arquitectura de vehículos eléctricos que iguala la velocidad de recarga de los coches eléctricos con la rapidez de repostaje de un vehículo de combustión. Gracias a su potencia de carga de 1.000 kW permite recuperar hasta dos kilómetros de autonomía por segundo, consiguiendo 400 km de autonomía en apenas cinco minutos. Esta tecnología se introducirá en Europa en 2026.

E3 Platform: avanzar en diagonal es posible

DENZA, la marca premium de BYD, celebró su presentación europea en Milán hace unos meses con el Z9GT. Este modelo dispone de la e3 Platform, que ofrece dirección independiente en las ruedas traseras.

Esto es posible gracias a los dos motores para la dirección instalados en cada una de las ruedas traseras que, monitorizados por el sistema VMC, permiten no sólo que estas ruedas puedan girar de forma independiente a las del eje delantero, sino también en sentido contrario entre sí mismas, reduciendo considerablemente el radio de giro.

El sistema e3 Platform en acción / BYD

YANGWANG U7: la berlina que desafía las leyes de la física

Desarrollada especialmente para el YANGWANG U7, la berlina de ultra lujo que se comercializa en el mercado chino, DiSus-Z representa la última evolución del sistema de control inteligente de carrocería de la marca, incorporando mejoras significativas sobre las capacidades del sistema DiSus-X.

A través de tres sensores LiDAR de ultra largo alcance, cinco radares de ondas milimétricas, trece cámaras de vídeo de alta definición y doce sensores ultrasónicos permiten al U7 monitorizar el entorno y prepararse para enfrentarse a situaciones extremas y realizar maniobras que parecen imposibles.

Entre otras cosas, el YANGWANG U7 puede, por ejemplo, girar 360 grados sobre su propio eje o estabilizar la carrocería automáticamente en caso de sufrir el reventón de una rueda mientras se circula por autopista. Pero hay mucho más: el U7 es capaz incluso de esquivar objetos en la calzada sin tener que cambiar de carril… ¡y hasta subir escaleras!

YANGWANG U8: nadar ya es posible

El YANGWANG U8, el todoterreno híbrido enchufable de autonomía extendida de la división de lujo de BYD, cuenta con una carga tecnológica que le convierte en un imprescindible en esta selección de las tecnologías más impresionantes de la marca. En condiciones extremas, como al enfrentarse a inundaciones repentinas o a vadeos cuando se circula por campo, el YANGWANG U8 puede permanecer a flote hasta 30 minutos, manteniendo la estabilidad y el control para garantizar una rápida evasión.

YANGWANG U9 XTREME: el coche de producción en serie más rápido del mundo

Gracias a tecnologías como la arquitectura DiSus-X con una puesta a punto específica para la conducción en circuito, la innovadora e4 Platform o un sistema de propulsión mejorado respecto al U9 que incluye un sistema de alta tensión de 1.200 V y cuatro motores que desarrollan una potencia de sistema de más de 3.000 CV, el YANGWANG U9 Xtreme se ha convertido en el vehículo de serie más rápido del mundo.

El récord de velocidad se consiguió el pasado mes de septiembre en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, con un registro de 496,22 km/h.