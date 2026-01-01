Catalunya empezará a multar el día 1 de enero a los conductores que no señalicen un accidente con la baliza V16

Este 1 de enero de 2026 pasará a la historia como el día en el que los triángulos de señalización de accidentes en carretera dejaron de ser obligatorios (lo eran desde 1999) para pasar a ser sustituidos por la nueva baliza conectada V16. Así se establece en el reglamento general de Tráfico y así será. Por lo tanto, todo aquel que sufra un accidente y no señalice correctamente con la luz de emergencia V16 la posición del vehículo podrá enfrentarse a una multa de 80 euros. El uso solo de los triángulos ya no valdrá.

Es importante conocer que la luz V16 es un dispositivo de seguridad muy importante, especialmente en vías de alta ocupación como pueden ser las autopistas, y su uso está indicado para evitar que el conductor tenga que salir del vehículo (exponiéndose a un atropello mortal) para colocar los triángulos.

Catalunya había pedido una moratoria para el uso de la baliza pero la DGT lo ha descartado

El dispositivo V16 no elimina la necesidad de llamar a emergencias (112), pero sí lleva incorporado un sistema de geolocalización. Una vez activo, envía datos sobre la ubicación del vehículo a la DGT 3.0, una plataforma que ofrece información del tráfico en tiempo real. Desde esta plataforma, a su vez, se trasladan los datos al Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico en las Carreteras de España, que podrán utilizarse, además, en los panales de mensaje variable de la carretera para advertir de la incidencia a otros usuarios de la vía.

Discrepancias Trànsit-DGT

Desde el Servei Català de Trànsit se ha discrepado abiertamente sobre la manera de aplicar la reglamentación, y su director, Ramón Lamiel, ha llegado a plantear una moratoria en la incorporación de la baliza al sistema de señalización obligatoria. Desde la Dirección General de Tráfico, con Pere Navarro a la cabeza, se ha desestimado esta opción.

Lamiel ha defendido entonces que, al no haber moratoria, "desde el 1 de enero se podrá multar con 80 euros a quien no la lleve", unas afirmaciones que merece la pena matizar. Básicamente la idea es que se puede sancionar a quien no la use en caso de tener un accidente, pero desde la DGT (y por extensión Trànsit) no tienen en mente iniciar una campaña para controlar quién la lleva y quién no e imponer sanciones por ello. Se sancionará a quien no la use en caso de tener que señalizar un accidente.

La subdirectora de la DGT, Ana Blanco, lo ha explicado así: "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad". No usar (por no llevar) la baliza es tan sancionable como no usar (llevar) cadenas en situaciones de adentrarse en una carretera nevada o con hielo. En este último caso, la sanción puede ser de 200 euros.

El director de Trànsit ha opinado que la información que emite la baliza V16 y la llamada al 112 son redundantes. Aunque nunca está de más si ayuda a salvar vidas. Lamiel señaló esta semana que no se han producido víctimas en Catalunya por salir a colocar los triángulos, aunque desde la DGT su subdirectora ha afirmado que en España hay que lamentar 25 víctimas mortales por accidente en esas circunstancias.

Además de tener que usar la baliza V16 (está imantada) colocándola en la parte más elevada del vehículo, en caso de tener que salir del coche igualmente, la DGT recuerda que, por norma general, solo se puede hacer si es posible garantizar nuestra seguridad, es decir, si existe un lugar seguro en la calzada por donde poder transitar y, sobre todo, siempre por el lado contrario al flujo de la circulación. En caso contrario, la instrucción es clara: habrá que esperar dentro del coche a que llegue la asistencia con el cinturón de seguridad puesto.

No hay que temer los desplazamientos al extranjero, ya que los conductores pueden seguir usando la baliza V16 fuera de España. La convención de Viena recoge que todos los sistemas de señalización usados en el país de origen están permitidos. No es obligatorio que los conductores extranjeros que circulen por España tengan que disponer obligatoriamente de la baliza V16. Ellos podrán señalizar los accidentes con los mismos sistemas de sus países (triángulos en ese caso).