Año nuevo, normas nuevas: todas las medidas de tráfico que entrarán en vigor en 2026

Año nuevo, vida nueva o, por lo menos, normas nuevas. Y es que en este 2026 va tocar aprender nuevas medidas en materia de tráfico si no se quiere incurrir en infracciones.

La más confirmada y de moda estos días es la obligatoriedad de usar la baliza V-16, que sustituye definitivamente a los clásicos triángulos de emergencia y cuyo uso no ha estado exento de polémica. Uno de los requisitos para poder utilizar estas luces y eludir la multa por no hacerlo es que esté homologada según las especificaciones de la DGT, siendo la más reseñable la conexión con la DGT 3.0.

Cambios ante emergencias

Otra norma que llega de otros países de Europa es la del carril de emergencia. Lo ideal es que en una autovía o autopista, los vehículos se aparten a la izquierda (los de la izquierda) y a la derecha (los de la derecha) de sus carriles, creando una suerte de pasillo central por el que puedan pasar los vehículos en servicio de emergencia.

Esta medida será obligatoria y quedará así reflejada en el Reglamento General de Circulación, tal y como ya ha anunciado la DGT.

En esta línea, Tráfico también valora introducir una nueva regla específica para adelantar los vehículos que se encuentren parados por una avería en el arcén de la carretera. Habrá que mantener una separación de al menos un metro y medio respecto al vehículo averiado y reducir la velocidad en 20 km/h respecto al límite de la vía. Esta medida se encuentra, por el momento, en trámite, así que no hay fecha de cuándo entrará en vigor.

Cinturón para todos

Del mismo modo se plantea que, en enero de este 2026, todos los conductores sin excepción utilicen el cinturón de seguridad, bajo sanción en caso contrario según un borrador de cambios del Reglamento de Circulación. Hasta ahora, los taxistas y otros conductores profesionales podían no llevarlo.

Respecto a la formación de nuevos conductores, la DGT plantea introducir cambios en el examen teórico, incluyendo vídeos reales de stuaciones de tráfico para que los aspirantes demuestren su evaluación del riesgo. Por el momento, no hay ua confirmación al respecto de cómo y cuándo se va a aplicar este cambio. También se introducirán para examen las nuevas señales que ha ido implementando la DGT.