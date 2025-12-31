El Renault Trafic se reinventa en su cuarta generación

Renault ha dado un paso definitivo en su estrategia eléctrica con la presentación del nuevo Trafic Furgón E-Tech eléctrico, la versión cero emisiones de su icónico furgón de tamaño medio. Este modelo inaugura una nueva generación de vehículos comerciales que ofrecen: eficiencia, personalización, tecnología y sostenibilidad.

Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico / Renault

Con más de 2,5 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1980, el Trafic es todo un veterano del segmento. Esta cuarta generación marca un punto de inflexión, no solo por su mecánica eléctrica, sino por integrar un enfoque completamente nuevo, definido por software y pensado para evolucionar con el tiempo.

Utiliza una plataforma 100% eléctrica tipo “skateboard”, con el motor colocado en la parte trasera. Este diseño permite optimizar el espacio de carga y reducir el voladizo delantero, mejorando la maniobrabilidad con un radio de giro de solo 10,3 metros, similar al de un turismo compacto.

Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico / Renault

Está disponible en dos longitudes (L1 y L2), con hasta 5,8 metros cúbicos de volumen útil y una altura contenida de 1,90 metros para facilitar el acceso a parkings subterráneos. Las puertas laterales y traseras amplias permiten cargar palets sin dificultad, lo que suma puntos en uso urbano o repartos frecuentes.

Dos tipos de batería

Uno de los puntos fuertes del nuevo Trafic eléctrico es su oferta de baterías. La versión de gran autonomía, equipada con celdas NMC, alcanza hasta 450 km WLTP y estará disponible desde el lanzamiento. Más adelante llegará una batería urbana, con química LFP, pensada para recorridos diarios de menor alcance con unos 350 km WLTP, a un coste más ajustado.

Interior del Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico / Renault

Ambas se benefician de la tecnología de 800 V, lo que permite recargar del 15 al 80 % en solo 20 minutos, recuperando hasta 260 km. Una prestación clave para reducir los tiempos de inactividad.

Diseño pensado para durar y destacar

Estéticamente, el nuevo Trafic E-Tech eléctrico rompe con lo convencional. Su silueta monovolumen, el parabrisas en forma de visera y el frontal con firma luminosa LED refuerzan una imagen moderna y tecnológica. El rombo retroiluminado, los acabados en plástico negro granulado con detalles por láser y los relieves laterales dan carácter sin renunciar a la funcionalidad.

Por primera vez, un furgón de Renault incorpora firma luminosa trasera en 3D, integrada con los pilotos verticales y el nuevo logotipo Trafic, que adopta la tipografía exclusiva de los comerciales de la marca.

El habitáculo también se renueva por completo con un salpicadero envolvente y dos grandes pantallas: un cuadro digital de 10” y una pantalla central de 12” orientada al conductor. El enfoque es funcional, con numerosos huecos portaobjetos, materiales duraderos y una combinación de tejidos reciclados como el Twi-jeans.

Capacidad de carga del Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico / Renault

Entre las soluciones prácticas, destacan espacios ocultos, zonas compartimentadas y una bandeja sobre el salpicadero fabricada con compuestos reciclados visibles desde el exterior.

Gracias a la arquitectura SDV (Software-Defined Vehicle), el nuevo Trafic podrá actualizarse en remoto, como si fuera un smartphone. Las empresas podrán integrar su sistema operativo y adaptar la experiencia a su actividad: reparto, flotas, servicios de emergencia o vehículos refrigerados.

El sistema multimedia openR, compatible con Google Services (Maps, Play, Assistant), permite planificar rutas, optimizar paradas y personalizar el entorno digital. En una futura actualización, se integrará Google Gemini, el nuevo asistente conversacional.

Seguridad y mantenimiento predictivo

La inteligencia artificial también se pone al servicio de la seguridad. El sistema Safety Coach evalúa la conducción y ofrece recomendaciones personalizadas. Además, la función de mantenimiento predictivo detecta el desgaste y lanza alertas anticipadas, ideal para gestores de flotas que buscan reducir costes y evitar paradas imprevistas.

Interior del Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico / Renault

El Trafic E-Tech eléctrico se fabricará en Sandouville (Francia), junto con las versiones térmicas. Además, contará con variantes chasis cabina, piso cabina, volquete y caja, transformadas directamente por Renault o a través de su red homologada. Esta producción cercana permite reducir tiempos y controlar calidad, asegurando una solución profesional con respaldo oficial.