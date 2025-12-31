Ahora sí, ahora no. La polémica innecesaria de la luz V16

Desde hace varios meses los medios de comunicación (todos) y la propia Dirección General de Tráfico, han venido pregonando la necesidad de que los conductores se hagan con un dispositivo de emergencia de señalización V16, para llevarlo en sus vehículos. De forma obligatoria y para eliminar el uso de los triángulos. Mañana es el día 'D'.

En ese mismo periodo de tiempo, las redes sociales se han inundado de debates absurdos sobre la necesidad o no de usarla, de llevarla, de que ahora no se ve bien, que en curva no es útil, que lo hacen para recaudar, que la policía hará controles para multar. Pues eso, redes sociales. Todo falso. Me habría encantado ver algún internauta, influencer o como quiera que se quieran llamar ofreciendo una opinión fundada, lógica y llena de sentido común. Muchas opiniones con menos fundamento que los peores cocidos de Arguiñano. Pocos ingeniosos, pocos, rozando el cero.

Luego está el mundo de los tertulianos de la radio y la televisión. Esos ya son de traca. Esta misma semana escuché un programa de debate en el que cinco de los seis ponentes ni tan siquiera tenían coche. Vamos, que su cultura automovilística y conocimiento del tema se basaba en "lo que dicen por ahí". Otros, rozando el cero.

Luego están los politicos, que también se ponen a opinar. Por favor. Incluso entre los diferentes estamentos de tráfico se contradicen. Vamos, que sí, que estamos tontos. Unos dicen que se multará si no se llevan las balizas, otros que no se hará ninguna campaña para que la policía multe. No me cabe en la cabeza que en Catalunya los Mossos te sancionen y no la Guardia Civil en La Rioja. Absurdo, ¿no?. Implantemos la norma y veamos cómo evoluciona. Para hacer un buen guiso hay que trabajarlo a fuego lento.

No quiero demonizar a nadie. Pero si escuchamos atentamente lo que dice la DGT, veremos que la famosa luz V16 no debe ser un problema, si no parte de la solución. Escucho a gente decir que no es una necesidad, porque al fin y al cabo 'solo' han fallecido unas 25 personas el pasado año por haber salido del vehículo para colocar los triángulos. Tócate las narices. 'Solo' 25. Que yo sepa 0 es menos que 25.

La baliza V16 está pensada para evitar el uso del triángulo, especialmente en vías de alta ocupación, donde salir del vehículo para colocar la señalización es un peligro real, muy real. Otra cosa es, y ahi sí podríamos abrir un debate concienzudo, si la luz que emite la baliza de señalización es suficientemente visible (en especial durante el día). Reino Unido y Luxemburgo también han optado por eliminar la obligatoriedad de los triángulos.

Bien en cierto que hace más de 3000 años que el triángulo se usa para señalizar obras o peligros, los babilonios y los egipcios ya lo hacían. Pero en España, para marcar un accidente, se convirtieron en obligatorios como elemento en los vehículos desde el año 1999, así que tampoco es que digamos se hayan usado desde siempre y que a la gente le cueste cambiar. En el 99 tampoco habían redes sociales como ahora, ni la IA amenazaba la creatividad humana. Ahora, con esa capacidad que nos caracteriza de ser tremendistas y disparar contra todo lo que nos imponen por ley, creo que en este tema se está derrapando demasiado.

El dispositivo V16 es, a mi entender, una evolución de los triángulos. Otra cosa es que no sean necesarios en determinadas circunstancias de señalización, en situaciones más favorables. Pienso que podrían ser complementarios.... porque no los vamos a tirar a la basura.

También veo positivo el hecho de que las V16 llevan incorporado un sistema de geolocalización. Una vez activo, envía datos sobre la ubicación del vehículo a la DGT 3.0, una plataforma que ofrece información del tráfico en tiempo real. Desde esta plataforma, a su vez, se trasladan los datos al Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico en las Carreteras de España, que podrán utilizarse, además, en los panales de mensaje variable de la carretera para advertir de la incidencia a otros usuarios de la vía. También deberían aparecer en los sistemas de navegación, léase Waze, Maps, Google Maps, etc. Todo es ponerse.

Rompo una lanza por la V16. Creo que es una buena idea. Mejorable, seguro, pero a la hora de sumar para evitar muertes en la carretera, aunque sea solo de uno en uno, merece la pena. Usemos la V16, con cabeza, pero sobre todo pongamos toda la atención en los desplazamientos por carretera. Por cortos que sean. La seguridad en la conducción empieza por uno mismo, así que cuantas más herramientas tengamos, mejor.