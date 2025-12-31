¿Puede un Maserati dominar la nieve? El Grecale lo ha conseguido

Un año más, Maserati vuelve a Baqueira Beret, en concreto al Hotel Eurostars La Pleta, como epicentro de lujo para las vacaciones de invierno y para su Maserati Winter Experience. Desde el 27 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026, la firma del Tridente ofrece a clientes potenciales la posibilidad de vivir una emocionante experiencia al volante del SUV Maserati Grecale en sus versiones 100% de gasolina y eléctricas.

En un entorno privilegiado totalmente inmerso en los Pirineos, la marca italiana ofrece pruebas de conducción en carretera abierta con el asesoramiento de pilotos profesionales que acompañan a los asistentes en sus test drives, una oportunidad única para descubrir el carácter deportivo y funcional del Maserati Grecale en sus versiones Trofeo y Folgore.

Maserati Grecale Modena / Maserati

El Grecale, protagonista absoluto

Durante un año más, la gama Grecale se convierte en protagonista absoluta de la Maserati Winter Experience, representando a la perfección la filosofía de Maserati de ofrecer “el lujo de poder elegir”. Concebido como el SUV más versátil y refinado de la marca, el Grecale está disponible con diferentes motorizaciones que abarcan desde los motores de combustión con tecnología de microhibridación hasta los sistemas de propulsión 100% eléctrica.

La versión de acceso, equipada con un motor de cuatro cilindros con microhibridación y 300 CV, destaca por su equilibrio para el uso diario y por un elevado nivel de confort, con elementos como llantas de 20 pulgadas, interior en cuero premium y asientos calefactables con reglaje eléctrico.

Maserati Grecale / Maserati

Un paso más por encima se sitúa el Grecale Modena, que eleva la potencia hasta los 330 CV y refuerza su carácter deportivo con llantas de 21 pulgadas, faros Matrix LED, sistema de suspensión adaptativa y diferencial de deslizamiento limitado.

En lo más alto de la gama de combustión se encuentra el Grecale Trofeo que los visitantes de la Maserati Winter Experience podrán disfrutar en primera persona. Se trata de la versión más radical de la gama, impulsada por el espectacular V6 Nettuno de 530 CV que convierte al Grecale en un deportivo “de raza” al hacer el 0 a 100 km/h en tal sólo 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 km/h.

Maserati Grecale Modena / Maserati

La gran revolución llegó con el Grecale Folgore, el primer SUV 100 % eléctrico en la historia de Maserati. Con una batería de 105 kWh y una potencia de 410 kW, demuestra que la electrificación también puede ir de la mano del carácter deportivo y la exclusividad que siempre han definido a la marca, algo que también podrán comprobar de primera mano los visitantes de la Maserati Winter Experience.

Con esta nueva edición, la firma italiana reafirma su vínculo la deportividad y el lujo del Eurostars La Pleta, y consolida una cita ya imprescindible durante las vacaciones de invierno, donde la conducción, el lujo y la emoción se dan la mano en uno de los escenarios más exclusivos de la temporada.