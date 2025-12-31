Consejos
Esta es la herramienta de la DGT que te será muy útil en los viajes
La Dirección General de Tráfico pone a disposición de todos los conductores una página web para conocer el estado de las carreteras
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo y extremar las precauciones. La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas durante el periodo navideño. Con los atascos, junto a las bajas temperaturas, lluvias o nieve, hay que tener cuidado y la Dirección General de Tráfico pone a disposición de todos los conductores una herramienta muy útil en los viajes.
Antes de hacer un viaje, revisa el mapa interactivo de la DGT
Estamos en invierno y con las bajas temperaturas debes conocer los colores si hay nieve y sus condiciones de circulación. Si está el nivel verde, comienza a nevar, máximo 100 km/h en autopistas y autovías, 80 km/h en carreteras convencionales. Nivel amarillo, poco cubierto, máximo 60 km/h con turismos y autobuses. Los camiones y articulados no podrán circular. Nivel rojo, carretera cubierta, máximo 30 km/h. Prohibidos articulados, camiones y autobuses, y las cadenas o neumáticos especiales son obligatorios. Nivel negro, mucho espesor, y la circulación está prohibida.
La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.
Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además, para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).
Para saber qué carreteras están cortadas por la nieve, también puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes).
- Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
- El Supremo anula una condena por violencia de género y advierte de la 'obligación' de investigar de forma 'eficaz' frente a denuncias falsas
- Un juzgado imputa a Laporta, Yuste y Sala i Martín por estafar 100.000 euros a una inversora
- El trato que damos hoy a las personas mayores dice mucho del país que somos
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- Louzán: 'Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca
- Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”
- Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal