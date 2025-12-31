Esta es la herramienta de la DGT que te será muy útil en los viajes

Al volante debemos estar atentos a todo y extremar las precauciones. La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas durante el periodo navideño. Con los atascos, junto a las bajas temperaturas, lluvias o nieve, hay que tener cuidado y la Dirección General de Tráfico pone a disposición de todos los conductores una herramienta muy útil en los viajes.

Atascos en las carreteras / Getty Images

Antes de hacer un viaje, revisa el mapa interactivo de la DGT

Estamos en invierno y con las bajas temperaturas debes conocer los colores si hay nieve y sus condiciones de circulación. Si está el nivel verde, comienza a nevar, máximo 100 km/h en autopistas y autovías, 80 km/h en carreteras convencionales. Nivel amarillo, poco cubierto, máximo 60 km/h con turismos y autobuses. Los camiones y articulados no podrán circular. Nivel rojo, carretera cubierta, máximo 30 km/h. Prohibidos articulados, camiones y autobuses, y las cadenas o neumáticos especiales son obligatorios. Nivel negro, mucho espesor, y la circulación está prohibida.

La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además, para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).

El mapa interactivo de la DGT / DGT

Para saber qué carreteras están cortadas por la nieve, también puedes encontrar información actualizada en las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico (@InformacionDGT y @DGTes).