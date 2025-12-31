Los finalistas de The Car Of The Year, al detalle: Mercedes-Benz CLA

El Mercedes-Benz CLA , uno de los siete finalistas de la edición 2025 del aclamado premio Car Of The Year es mucho más que una evolución: es el punto de partida de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de la marca alemana. Fabricado íntegramente en Alemania, combina eficiencia, inteligencia y diseño emocional, convirtiéndose en el modelo más avanzado de su segmento.

Identidad luminosa y aerodinámica récord

El CLA cuenta con una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT. Su coeficiente aerodinámico de 0,21 lo convierte en el Mercedes-Benz más eficiente jamás producido.

En el frontal destaca la parrilla iluminada con 142 estrellas LED, una firma lumínica que refuerza su carácter futurista. Las manillas de las puertas son enrasadas con la carrocería y cuentan con doble sistema mecánico y eléctrico, para garantizar su funcionamiento incluso si el vehículo se queda sin batería.

El conjunto se completa con un techo panorámico fijo de cristal con oscurecimiento progresivo de serie, que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

El CLA cuenta con una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT / Vicente Montoro

Interior lujoso con materiales sostenibles

El habitáculo del CLA es una declaración de modernidad. La MBUX Superscreen (con hasta tres pantallas, dos de ellas de 14 pulgadas) se extiende de lado a lado, integrando la cuarta generación del sistema MBUX.

Este entorno digital, basado en el sistema operativo MB.OS, incorpora inteligencia artificial de Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual empático, capaz de mantener conversaciones naturales y reconocer emociones.

Mercedes-Benz también ha dado un paso adelante en sostenibilidad: gran parte de los acabados interiores y termoplásticos están fabricados con materiales reciclados o secundarios, manteniendo el nivel de calidad y refinamiento característico de la marca.

El habitáculo del CLA es una declaración de modernidad / Mercedes-Benz

Eficiencia eléctrica de referencia

El CLA 250+ adopta una batería de iones de litio de nueva generación, logrando un 20 % más de densidad energética y una reducción del contenido de cobalto.

Una bomba de calor multifuente de serie aprovecha el calor residual del sistema eléctrico, la batería y el aire exterior, reduciendo el consumo energético y manteniendo el confort térmico del habitáculo.

El CLA 250+ adopta una batería de iones de litio de nueva generación / Mercedes-Benz

Conducción y seguridad avanzadas

El CLA introduce la plataforma MB.DRIVE ASSIST, que reúne sistemas de asistencia ADAS L2+: control de distancia DISTRONIC, asistente de cambio de carril y aparcamiento automático con visión envolvente, 8 cámaras, 12 sensores ultrasónicos.

Además, estrena un airbag central, un sistema de protección de alto voltaje con ocho niveles de seguridad y una estructura reforzada diseñada para minimizar el riesgo de lesiones y proteger el sistema eléctrico en caso de accidente.

El CLA introduce la plataforma MB.DRIVE ASSIST, que reúne sistemas de asistencia ADAS L2+ / Vicente Montoro

Precio del Mercedes-Benz CLA

El Mercedes-Benz CLA encarna la visión más avanzada de la marca: diseño vanguardista, inteligencia artificial y sostenibilidad real. Con su tecnología de 800 V, su autonomía de hasta 790 km y su carga ultrarrápida, se posiciona como uno de los eléctricos más completos de su categoría.

La gama parte desde 54.710 € para el CLA 250+ (272 CV, 790 km), mientras que la versión superior CLA 350 4MATIC (354 CV, 769 km) alcanza un PVP de 59.325 €. Ambos modelos anticipan el camino de la marca hacia una movilidad de lujo más limpia, conectada y eficiente.